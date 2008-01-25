Что такое перхоть и как ее лечить?
Перхоть — это распространенное заболевание кожи головы, при котором отслаиваются небольшие кусочки сухой кожи. Если у вас темные волосы или вы красите их в темные цвета, вы можете заметить чешуйки на волосах или на плечах. Перхоть также может вызывать зуд кожи головы.
Перхоть становится более распространенной в холодные зимние месяцы, когда низкая температура воздуха и сухой воздух в отапливаемых помещениях приводят к шелушению и зуду кожи головы.
Доктор Мона Садегпур (Mona Sadeghpour), сертифицированный дерматолог, объяснила, что развитие перхоти не связано с плохой гигиеной. Она добавила, что причинами ее развития могут быть повышенная жирность кожи головы, неблагоприятные привычки ухода за волосами или некоторые другие заболевания.
Существует ряд эффективных методов лечения перхоти.
- В некоторых случаях перхоть можно вылечить в домашних условиях, для этого можно использовать специально разработанные шампуни, содержащие хотя бы один из следующих компонентов: пиритион цинка, салициловую кислоту, серу, сульфид селена, кетоконазол или каменноугольную смолу.
- Американская академия дерматологии (American Academy of Dermatology) рекомендует чередовать шампуни от перхоти с разными активными компонентами, если один оказывается не эффективным. При этом необходимо следовать инструкции к конкретному шампуню, так как некоторые средства следует оставить на 5–10 мин на волосах перед смыванием.
- Эксперты рекомендуют выбирать шампунь в зависимости от типа волос. Если у вас тонкие или прямые от природы волосы или жирная кожа головы, мойте волосы чаще. Например, вам может потребоваться мыть голову шампунем ежедневно, а шампунь от перхоти использовать 2 раза в неделю. Если у вас грубые, вьющиеся от природы волосы, мойте их при необходимости и используйте шампунь от перхоти 1 раз в неделю, если это допустимо по инструкции.
- Защищайте кожу головы от солнца. Некоторые шампуни от перхоти, например, содержащие каменноугольную смолу, могут сделать кожу головы более чувствительной к вредным ультрафиолетовым лучам. Солнечный ожог кожи головы также может увеличить выраженность шелушения. Чтобы защитить кожу головы от солнца, старайтесь пребывать в тени, носите солнцезащитную одежду, например, широкополую шляпу, и, если у вас редеющие волосы, наносите на кожу головы водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Попробуйте солнцезащитные средства в виде порошка или спрея, чтобы его было легче наносить на кожу головы.
В большинстве случаев при борьбе с перхотью нет необходимости в медицинской помощи. В то же время, если вы выполнили все вышеперечисленные советы, а перхоть не исчезла или появилось увеличение ее выраженности — следует обратиться к дерматологу. Дерматолог может порекомендовать лечебный шампунь, подходящий именно в вашем случае, а также выявить причины развития перхоти. Так, перхоть может быть симптомом ряда заболеваний, например себорейного дерматита, псориаза, грибковых инфекций кожи головы или экземы.
По материалам www.medicalxpress.com, www.aad.org
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