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Новости медицины и фармацииЧто такое холангиокарцинома и какое существует лечение?

Что такое холангиокарцинома и какое существует лечение?

Опубликовано  07.03.2023

Холангиокарцинома — это редкий вид рака желчных протоков. Опухоль может развиться в любой их части, исходя из этого, выделяют три подтипа данной онкопатологии. Внутрипеченочный подтип — опухоль развивается во внутрипеченочных желчных протоках. При этом типе холангиокарциномы зачастую возникают нарушения функции печени. Перихилярная холангиокарцинома развивается в участке желчных протоков в месте их выхода из печени. Для этого типа характерно возникновение желтухи. При дистальной холангиокарциноме опухоль развивается в дистальных отделах желчных протоков, открывающихся в просвет кишечника. Для такой холангиокарциномы также характерно возникновение желтухи.

Для диагностики холангиокарциномы применяют компьютерную томографию и биопсию или забор гистологического материала специальными цитощетками.

При всех трех типах холангиокарциномы рекомендуется проведение компьютерной томографии легких для определения наличия метастазов.

При перихилярной и дистальной холангиокарциноме возможно развитие обструкции (закупорки) желчевыводящих путей и желтухи. При этом может быть рекомендовано проведение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. При этом осуществляется биопсия опухоли и устанавливается внутренний стент для расширения печеночных протоков и дренирования желчи. Восстановление дренажа желчи способствует уменьшению выраженности желтухи, нарушений аппетита и зуда.

На сегодня существует несколько методов лечения при холангиокарциноме. Определение оптимального метода терапии зависит от стадии, локализации и гистологического подтипа опухоли.

При локализованной опухоли, без распространения на соседние органы и метастазирования, возможно проведение хирургического лечения. В случае внутрипеченочной локализации опухоли удаляется часть печени. В некоторых случаях альтернативой может быть трансплантация печени. Наиболее распространенным методом хирургического лечения при дистальной холангиокарциноме является операция Уиппла, при которой удаляется часть поджелудочной железы. Оперативное вмешательство является единственным методом радикальной терапии при данных опухолях. Также при холангиокарциноме применяют химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию, облучение и радиоэмболизацию. Чаще всего назначают комбинированное лечение с использованием нескольких из вышеперечисленных методов.

Пациентам с холангиокарциномой рекомендуется проведение генетического секвенирования для выявления мутаций в ДНК опухолевых клеток и последующего проведения таргетной терапии. Чаще всего генетические мутации определяются при  внутрипеченочной холангиокарциноме.

Пациентам, у которых оказались неэффективными стандартные методы терапии при холангиокарциноме, рекомендуется принять участие в клинических исследованиях новых стратегий противоопухолевого лечения.

Всем пациентам с предполагаемой холангиокарциномой следует обратиться в онкологический центр с опытом лечения больных с данным типом рака.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.03.2023

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