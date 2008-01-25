Что такое гонококковый артрит?
Гонококковый артрит — осложнение гонореи, заболевания, передающегося половым путем.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), число случаев гонореи увеличивается, особенно среди лиц в возрасте 15–24 лет.
Что нужно знать о гонорее и гонококковом артрите?
Гонорея — заболевание, передающееся половым путем и поражающее половые органы, прямую кишку и ротоглотку. Гонококковый артрит — одно из редких осложнений гонореи. При этой патологии развиваются воспаление и отек суставов. По данным экспертов некоммерческой организации Arthritis Foundation, гонококковый артрит является септическим артритом.
По информации специалистов из Клиники Майо (Mayo Clinic), при отсутствии лечения гонорея у женщин приводит к развитию:
- непроходимости фаллопиевых труб;
- повышению риска развития внематочной беременности;
- бесплодия;
- хронической тазовой или абдоминальной боли.
У мужчин нелеченая гонорея приводит к:
- болезненности семявыносящих протоков яичек;
- бесплодию.
Гонококковый артрит развивается у 0,5–3% пациентов с гонореей. Риск возникновения данного заболевания несколько выше у женщин, чем у мужчин.
Ревматолог из Кингспорта, штат Теннеси, доктор Крис Моррис (Chris Morris) объяснил, что вероятность развития гонококкового артрита повышена у лиц с иммунодефицитом (например вследствие ВИЧ или приема лекарственных средств — иммуносупрессоров).
Симптомы гонококкового артрита
Во многих случаях течение гонококковой инфекции может быть бессимптомным. В то же время для развития гонококкового артрита характерна выраженная клиническая картина.
По данным Национальной медицинской библиотеки США (U.S. National Library of Medicine), симптомы гонококкового поражения суставов включают:
- повышение температуры тела;
- боль в суставах;
- боль в запястьях вследствие развития воспалительного процесса в сухожилиях;
- боль или жжение во время мочеиспускания;
- кожная сыпь: небольшие изъязвления с гиперемией по периферии, которые могут инфицироваться.
Лечение при гонококковом артрите
В лечении пациентов с гонококковым артритом применяют антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты. В тяжелых случаях могут назначать глюкокортикостероиды. Также пациентам рекомендуется половое воздержание.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, чаще всего больным гонореей рекомендуют цефтриаксон, антибиотики цефалоспоринового ряда. Альтернативными препаратами являются азитромицин или доксициклин. У пациентов с гонококковым артритом курс лечения антибиотиками должен составлять 7–14 дней.
Обязательным является выявление всех сексуальных партнеров, которые были в течение последних 2 мес у больного гонореей, с их последующим обследованием и лечением.
Эксперты подчеркивают важность профилактики гонореи: следует избегать случайных половых связей и использовать презервативы.
По материалам www.medicalxpress.com
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