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Новости медицины и фармацииЧто такое гонококковый артрит?

Что такое гонококковый артрит?

Опубликовано  02.05.2023

Гонококковый артрит — осложнение гонореи, заболевания, передающегося половым путем.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), число случаев гонореи увеличивается, особенно среди лиц в возрасте 15–24 лет.

Что нужно знать о гонорее и гонококковом артрите?

Гонорея — заболевание, передающееся половым путем и поражающее половые органы, прямую кишку и ротоглотку. Гонококковый артрит — одно из редких осложнений гонореи. При этой патологии развиваются воспаление и отек суставов. По данным экспертов некоммерческой организации Arthritis Foundation, гонококковый артрит является септическим артритом.

По информации специалистов из Клиники Майо (Mayo Clinic), при отсутствии лечения гонорея у женщин приводит к развитию:

  • непроходимости фаллопиевых труб;
  • повышению риска развития внематочной беременности;
  • бесплодия;
  • хронической тазовой или абдоминальной боли.

У мужчин нелеченая гонорея приводит к:

  • болезненности семявыносящих протоков яичек;
  • бесплодию.

Гонококковый артрит развивается у 0,5–3% пациентов с гонореей. Риск возникновения данного заболевания несколько выше у женщин, чем у мужчин.

Ревматолог из Кингспорта, штат Теннеси, доктор Крис Моррис (Chris Morris) объяснил, что вероятность развития гонококкового артрита повышена у лиц с иммунодефицитом (например вследствие ВИЧ или приема лекарственных средств — иммуносупрессоров).

Симптомы гонококкового артрита

Во многих случаях течение гонококковой инфекции может быть бессимптомным. В то же время для развития гонококкового артрита характерна выраженная клиническая картина.

По данным Национальной медицинской библиотеки США (U.S. National Library of Medicine), симптомы гонококкового поражения суставов включают:

  • повышение температуры тела;
  • боль в суставах;
  • боль в запястьях вследствие развития воспалительного процесса в сухожилиях;
  • боль или жжение во время мочеиспускания;
  • кожная сыпь: небольшие изъязвления с гиперемией по периферии, которые могут инфицироваться.

Лечение при гонококковом артрите

В лечении пациентов с гонококковым артритом применяют антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты. В тяжелых случаях могут назначать глюкокортикостероиды. Также пациентам рекомендуется половое воздержание.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, чаще всего больным гонореей рекомендуют цефтриаксон, антибиотики цефалоспоринового ряда. Альтернативными препаратами являются азитромицин или доксициклин. У пациентов с гонококковым артритом курс лечения антибиотиками должен составлять 7–14 дней.

Обязательным является выявление всех сексуальных партнеров, которые были в течение последних 2 мес у больного гонореей, с их последующим обследованием и лечением.

Эксперты подчеркивают важность профилактики гонореи: следует избегать случайных половых связей и использовать презервативы.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.05.2023

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