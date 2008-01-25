Что следует знать о преимуществах грудного вскармливания?

Лори Фельдман-Винтер (Lori Feldman-Winter) из Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics) рассказала о преимуществах грудного вскармливания для младенцев и кормящих грудью женщин.

Американская академия педиатрии рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 мес жизни ребенка. В дальнейшем рекомендуется продолжать грудное вскармливание неограниченно долго по желанию родителей и ребенка.

В то же время грудное вскармливание в течение более короткого периода или смешанное кормление (комбинация грудного молока и детского питания) также проявляет благоприятные эффекты в отношении здоровья как матери, так и ребенка.

Грудное молоко содержит все питательные вещества, калории и воду, необходимые для здоровья, роста и развития младенца. Также важно, что грудное молоко легче всего усваивается ребенком.

В нем содержатся защитные антитела, необходимые для формирования иммунитета новорожденного.

В исследованиях показано, что грудное вскармливание снижает риск развития у ребенка на протяжении дальнейшей жизни бронхиальной астмы, экземы, сахарного диабета, ожирения, лейкемии, кариеса, инфекционных поражений органа слуха, хронической диареи и синдрома внезапной детской смерти. Также, по данным некоторых исследований, грудное вскармливание в период младенчества способствует формированию более высоких интеллектуальных способностей и IQ во взрослом возрасте.

Единственное дополнение к грудному молоку, которое рекомендуется детям в возрасте младше 6 мес, — это витамин D. Примерно в возрасте 6 мес рекомендуется введение в рацион ребенка твердой пищи.

Во время грудного вскармливания также важен как физический, так и эмоциональный контакт матери и ребенка.

Интересно, что вкус грудного молока несколько меняется в зависимости от рациона кормящей женщины.

Грудное вскармливание имеет ряд преимуществ и для матери:

кормление грудью способствует выработке гормонов, стимулирующих сокращение матки после родов, и уменьшению выраженности послеродового кровотечения;

грудное вскармливание обусловливает снижение риска развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, рака молочной железы и яичников;

грудное вскармливание способствует поддержанию нормальной минерализации костей и снижению риска переломов в пожилом возрасте;

кормление грудью стимулирует выработку окситоцина. Окситоцин — гормон, связанный с развитием ощущения сопереживания, привязанности, спокойствия.

В то же время не всегда грудное вскармливание является успешным с первых дней. Кормящие грудью женщины сталкиваются с такими проблемами, как боль в сосках, проблемы с лактацией (гипогалактия (снижение образования грудного молока), лактостаз и др.), необходимость пребывания в вынужденной позе во время кормления. В таких случаях следует обратиться за консультацией к врачу, акушерке или консультанту по грудному вскармливанию.

По материалам www.medicalxpress.com