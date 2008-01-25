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Новости медицины и фармацииЧто следует знать о кашле?

Что следует знать о кашле?

Опубликовано  12.01.2024

Кашель — это реакция организма, когда что-то раздражает горло или дыхательные пути. Раздражитель стимулирует нервные окончания, которые посылают сигнал в головной мозг. Импульс от головного мозга к мышцам грудной клетки и живота вызывает их сокращение, чтобы вытолкнуть воздух из легких и вытеснить раздражитель.

Если кашель сохраняется в течение нескольких недель или сопровождается появлением мокроты, прозрачной или с примесью крови, он может быть признаком заболевания, при котором необходима медицинская помощь. Также следует обратиться к врачу, если кашель сохраняется более нескольких недель или отмечается кашель высокой интенсивности.

Длительный и интенсивный кашель может приводить к бессоннице, головокружению, обмороку, головной боли, недержанию мочи и даже переломам ребер.

Острый и хронический кашель

Острым считается кашель длительностью менее 3 нед. К причинам острого кашля относятся:

  • простуда;
  • грипп;
  • вдыхание раздражителя, например дыма, пыли, химикатов или инородного тела;
  • пневмония;
  • попадание постороннего предмета/капли жидкости в дыхательные пути.

Возможные причины хронического кашля включают:

  • аллергию;
  • бронхиальную астму;
  • бронхит;
  • хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ);
  • COVID-19;
  • круп;
  • гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ);
  • сердечную недостаточность;
  • рак легких;
  • респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Лечение кашля

Обычно доброкачественный кашель кратковременный и часто сопровождается насморком или симптомами простуды. В большинстве случаев такой кашель проходит сам по себе.

В случаях, когда кашель вызывает сильный дискомфорт, нарушает сон, но не связан с какими-либо потенциально тревожными симптомами, могут применяться безрецептурные лекарственные средства от кашля. Обязательно необходимо следовать инструкциям по дозированию препарата.

Немедикаментозные методы, способствующие уменьшению выраженности кашля, включают:

  • употребление чайной ложки меда;
  • куриный суп с лапшой;
  • использование увлажнителя воздуха;
  • душ с паром;
  • употребление теплых напитков, включая бульон, чай или лимонный сок, чтобы успокоить горло.

При кашле рекомендуется избегать вдыхания табачного дыма и много отдыхать.

Следует помнить, что кашель не является показанием к применению антибиотиков. Антибиотики лечат бактериальные инфекции, такие как пневмония, но не действуют при вирусных заболеваниях, таких как простуда, грипп и большинство заболеваний горла.

Следует обратиться к врачу, если при кашле выделяется густая зеленая или коричневая мокрота, кашель сопровождается лихорадкой, ознобом, болью в груди или одышкой.

Если у вас появился кашель, сопровождающийся другими симптомами, такими как насморк и заложенность носа, лихорадка, следует носить маску и пройти тест на COVID-19, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Также не забывайте часто мыть руки.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  12.01.2024

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