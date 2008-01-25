Что следует знать о кашле?
Кашель — это реакция организма, когда что-то раздражает горло или дыхательные пути. Раздражитель стимулирует нервные окончания, которые посылают сигнал в головной мозг. Импульс от головного мозга к мышцам грудной клетки и живота вызывает их сокращение, чтобы вытолкнуть воздух из легких и вытеснить раздражитель.
Если кашель сохраняется в течение нескольких недель или сопровождается появлением мокроты, прозрачной или с примесью крови, он может быть признаком заболевания, при котором необходима медицинская помощь. Также следует обратиться к врачу, если кашель сохраняется более нескольких недель или отмечается кашель высокой интенсивности.
Длительный и интенсивный кашель может приводить к бессоннице, головокружению, обмороку, головной боли, недержанию мочи и даже переломам ребер.
Острый и хронический кашель
Острым считается кашель длительностью менее 3 нед. К причинам острого кашля относятся:
- простуда;
- грипп;
- вдыхание раздражителя, например дыма, пыли, химикатов или инородного тела;
- пневмония;
- попадание постороннего предмета/капли жидкости в дыхательные пути.
Возможные причины хронического кашля включают:
- аллергию;
- бронхиальную астму;
- бронхит;
- хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ);
- COVID-19;
- круп;
- гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ);
- сердечную недостаточность;
- рак легких;
- респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
Лечение кашля
Обычно доброкачественный кашель кратковременный и часто сопровождается насморком или симптомами простуды. В большинстве случаев такой кашель проходит сам по себе.
В случаях, когда кашель вызывает сильный дискомфорт, нарушает сон, но не связан с какими-либо потенциально тревожными симптомами, могут применяться безрецептурные лекарственные средства от кашля. Обязательно необходимо следовать инструкциям по дозированию препарата.
Немедикаментозные методы, способствующие уменьшению выраженности кашля, включают:
- употребление чайной ложки меда;
- куриный суп с лапшой;
- использование увлажнителя воздуха;
- душ с паром;
- употребление теплых напитков, включая бульон, чай или лимонный сок, чтобы успокоить горло.
При кашле рекомендуется избегать вдыхания табачного дыма и много отдыхать.
Следует помнить, что кашель не является показанием к применению антибиотиков. Антибиотики лечат бактериальные инфекции, такие как пневмония, но не действуют при вирусных заболеваниях, таких как простуда, грипп и большинство заболеваний горла.
Следует обратиться к врачу, если при кашле выделяется густая зеленая или коричневая мокрота, кашель сопровождается лихорадкой, ознобом, болью в груди или одышкой.
Если у вас появился кашель, сопровождающийся другими симптомами, такими как насморк и заложенность носа, лихорадка, следует носить маску и пройти тест на COVID-19, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Также не забывайте часто мыть руки.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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