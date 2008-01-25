Что сделали для нас вакцины?

Пока мир ожидает появления одной или нескольких вакцин против COVID-19, многие люди могут задаться вопросом, насколько вакцины на самом деле важны для сохранения здоровья населения.

Исследователи, изучавшие тенденции принятия вакцин во всем мире, установили, что в целом доверие людей к безопасности и эффективности вакцин повысилось за последние несколько лет.

Однако ученые также выразили обеспокоенность тем, что гонка за вакциной против COVID-19 могла вызвать значительные колебания среди определенных групп населения.

Древняя практика

Вакцины действуют, подвергая иммунную систему воздействию очень небольшого количества вируса или «информации» о вирусе, — достаточной, чтобы «научить» ее распознавать этот патоген и реагировать на него.

Идея подвергнуть организм воздействию вируса контролируемым образом, чтобы «обучить» его предотвращать заражение, отнюдь не является современной концепцией.

Уже в 1500-х годах китайские и индийские врачи практиковали иммунизацию от вируса натуральной оспы.

В Европе иммунизация от оспы, процесс, известный как «вариоляция», был введен и популяризирован Мэри Уортли Монтегю (Mary Wortley Montagu) в начале XVIII века.

М. У. Монтегю была женой британского посла в Османской империи. В 1716–1718 гг. она путешествовала по Европе в Константинополь, современный Стамбул, где узнала о вариоляции.

Доказательства эффективности этого метода настолько впечатлили женщину, что она отправила своего собственного сына на вакцинацию против вируса оспы, находясь в Константинополе, и продолжила отстаивать эту процедуру по возвращении в Великобританию.

Ликвидация оспы

Слово «вакцина» вошло в оборот вскоре после того, как британский врач Эдвард Дженнер (Edward Jenner) начал экспериментировать с различными способами вакцинации против натуральной оспы.

В 1796 г. Э. Дженнер установил, что воздействие на людей небольшого количества вируса коровьей оспы было более безопасным, чем воздействие на них вируса натуральной оспы, поражающего людей. Вирус коровьей оспы оказался эффективным средством профилактики оспы.

Это открытие было поистине революционным для общественного здравоохранения во всем мире, учитывая катастрофические последствия, которые оспа вызывала на протяжении веков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет оспу одним из самых разрушительных заболеваний, известных человечеству, поскольку она вызвала миллионы смертей во всем мире в течение около 3 тыс. лет.

Оспа была официально ликвидирована в 1980 г. благодаря последовательным глобальным программам вакцинации. 8 мая того же года на 33-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было сделано историческое заявление: «Мир и все его народы завоевали свободу от оспы».

По данным ВОЗ, только в ХХ в. оспа унесла жизни около 300 млн человек.

Корь, эпидемический паротит и краснуха

ВОЗ и национальные органы здравоохранения предприняли шаги по устранению угрозы других инфекционных заболеваний, многие из которых часто быстро распространяются среди детей.

Корь, эпидемический паротит и краснуха (КПК) — 3 самых заразных заболевания у людей, которые могут вызвать эпидемии, если их не остановить.

Хотя неясно, когда именно вирус кори начал распространяться, исследователи считают, что он существовал уже сотни лет, вызывая сотни тысяч инфекций и тысячи смертей вплоть до ХХ в.

Первая вакцина от кори была представлена только в 1963 г., а улучшенная версия стала доступна в 1968 г.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention), благодаря вакцине против кори количество связанных с этим заболеванием случаев смерти во всем мире сократилось на 73% в период с 2000 по 2018 г. Вакцина предотвратила около 23 млн случаев смерти за этот период.

Первая вакцина против эпидемического паротита появилась в 1948 г., хотя она создавала лишь кратковременный иммунитет против вируса. Улучшенная вакцина появилась в 1967 г. и используется до сих пор.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) эпидемический паротит был частой причиной вспышек среди военнослужащих в эпоху предвакцинации. Кроме того, эпидемический паротит был одной из наиболее частых причин асептического менингита и нейросенсорной глухоты (глухота, вызванная повреждением слухового нерва) в детстве.

До начала национальной программы вакцинации в 1967 г. в США ежегодно выявлялось не менее 186 тыс. случаев эпидемического паротита.

«С тех пор, как в 1989 г. была введена программа вакцинации двухдозовой вакциной КПК, количество случаев эпидемического паротита в США уменьшилось более чем на 99%», — говорится в отчете CDC.

Первая вакцина против краснухи появилась в 1969 г. и была разработана тем же исследователем, который усовершенствовал вакцины против кори и эпидемического паротита — американским микробиологом Морисом Хиллеманом (Maurice Hilleman). Более безопасная и эффективная вакцина против краснухи стала доступна в 1979 г.

Благодаря последовательным национальным программам вакцинации в 2016 г. краснуха и синдром врожденной краснухи были ликвидированы в Северной и Южной Америке.

Великобритания также искоренила краснуху в 2015 г. и корь в 2016 г. Другие страны все еще работают над устранением этих вирусов.

В настоящее время дети могут получить вакцину КПК, которая защищает от всех трех вирусных заболеваний.

Коклюш, дифтерия и столбняк

Еще одна вакцина, которая кардинально изменила мировое здоровье, — это вакцина АКДС. Она защищает от коклюша, дифтерии и столбняка.

Дифтерия может вызвать затруднение дыхания, сердечную недостаточность и паралич, что в некоторых случаях приводит к смерти.

Вакцина от дифтерии впервые стала доступна в 1920-х годах, после того как болезнь унесла миллионы смертей среди детей. Только в 1921 г. Corynebacterium diphtheriae, бактерия, стоящая за этой болезнью, вызвала 206 тыс. случаев дифтерии и 15 520 связанных с ней случаев смерти.

Однако благодаря широко распространенной вакцинации число случаев заболевания во всем мире сократилось до минимума.

Столбняк обычно вызывает спазмы и напряжение мышц челюсти, что может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

По наблюдениям CDC, с момента популяризации детской иммунизации против столбняка в 1940-х годах число случаев заболевания устойчиво снижалось и также достигло рекордно низкого уровня.

Причиной развития коклюша является бактерия Bordetella pertussis, которая может вызывать серьезные симптомы у лиц любого возраста. Главный симптом — приступы кашля, которые могут вызвать проблемы с дыханием.

Болезнь существует как минимум с XVI в. Широкая иммунизация была введена в 1940-х годах.

С тех пор, как сообщается, благодаря вакцинации заболеваемость снизилась более чем на 80%.

Грипп

Наконец, прививка от гриппа год за годом предотвращает сотни случаев тяжелого течения этого заболевания. Согласно последним данным CDC вакцины против гриппа предотвратили около 58 тыс. случаев госпитализации, связанных с гриппом в США в 2018–2019 гг.

Вакцинация против гриппа также позволила предотвратить серьезные симптомы и события у пациентов с существующими хроническими заболеваниями, такими как сердечные заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких.

По данным ВОЗ, теперь у человечества есть вакцины для предотвращения более 20 опасных для жизни заболеваний, которые помогают защитить право каждого человека на здоровье.

По материалам medicalnewstoday.com