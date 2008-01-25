Что означает «мужская менопауза»?

Эксперты объясняют, что гормональные изменения являются естественной частью процесса старения, но у мужчин и женщин они происходят по-разному. У женщин в период менопаузы отмечают резкое падение уровня половых гормонов. У мужчин снижение уровня половых гормонов с возрастом происходит постепенно.

Для женщин менопауза знаменует собой конец менструального цикла. Кроме естественной менопаузы, возможна искусственная менопауза вследствие хирургического удаления яичников, изменений, вызванных химиотерапией или лучевой терапией.

У мужчин выработка тестостерона и других гормонов снижается постепенно в течение многих лет, и последствия не всегда очевидны. Это постепенное снижение уровня тестостерона называется «гипогонадизмом». Иногда это явление называют «мужской менопаузой».

Распознавание низкого уровня тестостерона

Уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем примерно на 1% в год после 40 лет. Но у большинства пожилых мужчин уровень тестостерона все еще находится в пределах нормального диапазона. Только у 10–25% мужчин уровень этого гормона снижается ниже нижней границы нормы.

Низкий уровень тестостерона у мужчин пожилого возраста часто остается недиагностированным. При этом уровень тестостерона можно проверить с помощью анализа крови.

Признаки и симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона, не являются специфичными для низкого уровня этого гормона.

Признаки и симптомы, указывающие на низкий уровень тестостерона, включают:

снижение сексуального влечения и активности.

Снижение спонтанной эрекции или эректильная дисфункция.

Дискомфорт в молочных железах или отек груди.

Бесплодие.

Снижение роста, малотравматичный перелом или низкая минеральная плотность кости.

Приливы жара или повышенное потовыделение.

Другие возможные симптомы включают повышенную утомляемость, снижение мотивации и уверенности, депрессию и снижение концентрации внимания. Также возможна повышенная сонливость, нарушения сна, анемия, уменьшение мышечной массы и силы и увеличение количества жировых отложений.

Эксперты рекомендуют мужчинам пожилого возраста проверять уровень тестостерона только при наличии симптомов. Если первоначальный тест показывает низкий уровень тестостерона, тест следует повторить для подтверждения результатов. Если подтвержден низкий уровень тестостерона, рекомендуется дальнейшее обследование гипофиза, чтобы определить причину и исключить другие дефициты гормонов.

Лечение

Существуют различные рекомендации по терапии тестостероном у мужчин с возрастным снижением его уровня.

В 2020 г. Американский колледж врачей (American College of Physicians) рекомендовал рассмотреть возможность начала лечения тестостероном у мужчин с сексуальной дисфункцией, которые хотят улучшить свою сексуальную функцию.

В 2018 г. Эндокринное общество (Endocrine Society) рекомендовало терапию тестостероном у мужчин пожилого возраста, у которых отмечены признаки и симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона.

Некоторые эксперты также рекомендуют предлагать лечение тестостероном мужчинам с возрастным низким уровнем тестостерона без каких-либо признаков или симптомов.

У некоторых мужчин терапия тестостероном уменьшает выраженность неприятных признаков и симптомов дефицита этого гормона.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования развития возможных побочных эффектов лечения тестостероном. Потенциально терапия тестостероном может стимулировать рост метастатического рака предстательной и молочной желез. Лечение тестостероном также может повысить риск развития сердечного приступа и инсульта и привести к тромбообразованию.

Терапия тестостероном не рекомендована пациентам, планирующим зачатие в ближайшем будущем, а также при наличии ряда заболеваний, включая рак молочной или предстательной желез, невылеченное тяжелое обструктивное апноэ во сне, неконтролируемую сердечную недостаточность или тромбофилию, недавно перенесенный инфаркт миокарда или инсульт.

Если вы подозреваете, что у вас низкий уровень тестостерона, поговорите со своим лечащим врачом об имеющихся у вас признаках и симптомах, диагностических тестах и возможных вариантах лечения.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org