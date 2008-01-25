Что нужно знать про вывих коленной чашечки?

Вывих коленной чашечки может быть вызван внезапным сильным ударом, например, во время занятий контактным видом спорта, например, футболом или хоккеем, или быть связанным с патологией связочного аппарата. В некоторых случаях особенности строения коленного сустава и соединительной ткани могут предрасполагать к повышенному риску вывиха коленной чашечки. В таком случае вывих может возникать при повседневных нагрузках, например обычной ходьбе или вставании со стула. При хроническом вывихе может возникнуть ощущение, будто колено подгибается. Часто причину вывиха выявить не удается.

Какие признаки вывиха коленной чашечки?

Болевой синдром;

отек и дефигурация коленного сустава.

При вывихе коленного сустава может развиться повреждение хряща коленного сустава.

При остром или хроническом вывихе надколенника происходит растяжение или разрыв медиальной надколенниково-бедренной связки, которая соединяется с внутренней частью коленной чашечки и предотвращает ее скольжение наружу колена.

Лечение острого вывиха

Если вывих вызван острой травмой, вы можете самостоятельно вернуть коленную чашечку в исходное положение. В то же время обычно необходима консультация ортопеда. Ортопед не только вправит вывих, но и определит, есть ли дополнительная травма колена.

Даже если вы вправили коленную чашечку самостоятельно, следует проконсультироваться у ортопеда.

При вывихе коленного сустава показано рентгеновское обследование. Кроме информации о тяжести и характере травмы, рентгеновское исследование поможет определить, есть ли риск повторного вывиха. Кроме того, при вывихе коленного сустава может быть рекомендована магнитно-резонансная томография для оценки состояния хряща.

При повреждении хряща может потребоваться оперативное вмешательство.

В период восстановления после операции рекомендуются ношение корсета, физиотерапия и ограничения нагрузок. Обычно период восстановления, прежде чем пациенту разрешается вернуться к занятиям спортом, длится около 6 мес.

Лицам пожилого возраста оперативное лечение обычно не рекомендовано, поскольку у них ниже скорость заживления хряща.

Пациентам, которым не проводилось оперативное вмешательство после вправления вывиха, рекомендована физиотерапия для укрепления мышц бедра в целом и особенно четырехглавой мышцы бедра. Физиотерапия способствует восстановлению связочного аппарата, стабилизации коленной чашечки, а также снижению риска развития артрита с течением времени.

Пациентам с хроническим вывихом также показано оперативное реконструктивное вмешательство.

Профилактика вывихов коленной чашечки

Лучший способ снизить вероятность возникновения острых и хронических вывихов коленной чашечки — поддерживать общую мышечную силу ног. При хронических вывихах узнайте, что их вызывает, например скручивание, и избегайте этих движений.

По материалам www.medicalxpress.com