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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать про причины атопического дерматита и его лечение?

Что нужно знать про причины атопического дерматита и его лечение?

Опубликовано  13.11.2023

Атопический дерматит — это наиболее часто выявляемая форма экземы. Это широко распространенное кожное заболевание, симптомами которого являются сухость, зуд и воспаление кожи. Атопический дерматит выявляют у 15–20% детей и от 8 до 10% взрослых. Дискомфорт, который он приносит, приводит к снижению качества жизни больных.

Доктор Дон Дэвис (Dawn Davis), дерматолог из клиники Мэйо (Mayo Clinic) и сопредседатель Комитета по рекомендациям по атопическому дерматиту Американской академии дерматологии (American Academy of Dermatology Atopic Dermatitis Guidelines Committee), является автором недавно опубликованных обновленных рекомендаций по лечению атопического дерматита.

Доктор Д. Дэвис объяснила, что понимание потенциальных причин атопического дерматита — это начало терапии. Триггеры атопического дерматита или экземы могут быть внутренними и внешними.

Любой стрессор — эмоциональный, неблагоприятное воздействие на кожу, нервную или иммунную систему, — может вызвать обострение экземы. Например, это может быть ежедневный стресс, пищевая аллергия или аллергия на украшения, которые вы носите.

Так, некоторые пациенты с экземой чувствительны к никелю, они могут быть чувствительны к консервантам и лекарственным средствам.

Д. Дэвис дала ряд рекомендаций для пациентов:

  • практикуйте упражнения для эмоциональной сферы и физические упражнения;
  • выделяйте достаточно времени для отдыха;
  • поддерживайте режим гидратации (пейте достаточное количество воды);
  • избегайте курения;
  • практикуйте процедуры ухода за чувствительной кожей — ежедневные ванны или душ с мягким мылом, а также частое увлажнение лосьоном без отдушек, красителей и химикатов.

Доктор объяснила, что в ряде случаев при атопическом дерматите показаны рецептурные лекарственные средства. Это могут быть средства для местного (кремы, мази) или системного (таблетки, инъекции) применения. В некоторых случаях для подбора оптимального лечения показано патч-тестирование.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  13.11.2023

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