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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать об инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей?

Что нужно знать об инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей?

Опубликовано  17.01.2024

Инфекции мочевыводящих путей широко распространены. Доктор Митчелл Хамфрис (Mitchell Humphreys), уролог из клиники Мейо (Mayo Clinic), объяснил, что неосложненные инфекции мочевыводящих путей может лечить семейный врач. Если же заболевание резистентно к терапии или рецидивирует, следует обратиться к профильному специалисту — урологу.

Каковы же симптомы развития инфекции мочевыводящих путей?

Инфекция мочевыводящих путей может протекать бессимптомно.

Симптомы могут включать:

  • сильный позыв к мочеиспусканию. Даже после посещения туалета это ощущение может сохраняться;
  • ощущение жжения или дискомфорта при мочеиспускании;
  • частое мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи;
  • примесь крови в моче. Кровь в моче может быть красной, можно отмечать розовый или коричневый цвет мочи;
  • мутная моча или моча с резким запахом;
  • боль в области таза или боль и ощущение давления вокруг лобковой кости.

Симптомы также могут зависеть от того, какая часть мочевыводящих путей поражена.

Боль в спине или боку может быть связана с развитием инфекции почек. Боль в нижней части живота может быть признаком развития инфекции мочевого пузыря.

Одним из тяжелых последствий инфекции мочевыводящих путей, особенно у лиц пожилого возраста, может быть делирий или спутанность сознания.

Каковы факторы риска развития инфекции мочевыводящих путей?

  • Женский пол. У женщин больший риск развития инфекций. Риск у женщин выше, поскольку женская уретра короче мужской, бактериям проще проникать в мочевыделительную систему. Менопауза также обусловливает повышение риска развития инфекций мочевыводящих путей.
  • Сексуальная активность повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей. Половой акт может привести к попаданию бактерий в уретру.
  • Некоторые методы контроля над рождаемостью: например, диафрагмы и спермициды повышают риск развития этой патологии.
  • Применение катетера. Их применяют, например, у пациентов с неврологическими проблемами, затрудняющими мочеиспускание. Доктор М. Хамфрис добавил, что катетер — это инородное тело, и он может служить каналом, по которому бактерии получают доступ к мочевому пузырю.
  • Операция на мочевом пузыре или обследование с использованием медицинских инструментов могут повысить риск развития инфекций мочевыводящих путей.
  • Другие нарушения здоровья: врожденная патология мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, заболевания предстательной железы, иммунодефицит.

При своевременном лечении инфекции мочевыводящих путей редко вызывают развитие осложнений. Риск их развития повышается при отсутствии надлежащей терапии. Осложнения могут включать необратимое повреждение почек или сепсис, которые могут быть потенциально опасными для жизни.

Каковы методы лечения инфекций мочевыводящих путей?

Инфекции мочевыводящих путей обычно лечат антибиотиками. Обязательно принимайте лекарственные средства согласно инструкции.

Каковы методы профилактики инфекций мочевыводящих путей?

  • Пейте много жидкости. Потребление воды разжижает мочу, способствует более частому мочеиспусканию и вымывает бактерии.
  • После мочеиспускания или дефекации осуществляйте гигиенические процедуры с помощью теплой воды и вытирайтесь движениями спереди назад, чтобы предотвратить распространение бактерий из ануса в уретру.
  • Осуществляйте мочеиспускание вскоре после полового акта.
  • Избегайте применения дезодорирующих спреев или порошков в области половых органов, так как это может вызвать раздражение уретры.
  • Рассмотрите возможность применения других методов контрацепции, вместо диафрагмы или спермицида, которые могут привести к росту количества бактерий.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  17.01.2024

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