Что нужно знать пациенту о повышении артериального давления?

По оценкам экспертов, в последнее десятилетие распространенность артериальной гипертензии возросла. Так, в США ее диагностируют у около 50% взрослого населения.

Факторы риска развития артериальной гипертензии включают:

потребление в пищу большого количества обработанных пищевых продуктов;

избыточную массу тела;

хронический стресс;

семейный анамнез (артериальная гипертензия у близких родственников) и др.

Доктор медицинских наук, нефролог Джеффри Тернер (Jeffrey Turner) и доктор медицинских наук, кардиолог Антонио Джаймо (Antonio Giaimo) из Йельского университета (Yale University) ответили на распространенные вопросы про артериальную гипертензию.

Что такое артериальная гипертензия?

Артериальную гипертензию (гипертоническую болезнь) диагностируют, когда отмечают постоянное повышение артериального давления.

Что означают цифры артериального давления?

Систолическое давление — это артериальное давление в момент систолы (сокращения) сердца. Диастолическое давление — это артериальное давление, регистрируемое в момент паузы между сердечными сокращениями.

Как определить, что артериальное давление повышено?

Важно понимать, что артериальная гипертензия в большинстве случаев протекает бессимптомно. При этом единичных измерений артериального давления недостаточно для установления такого диагноза и оценки эффективности антигипертензивной терапии. Необходимо регулярно контролировать артериальное давление на ежегодных медосмотрах у врача, а при необходимости — ежедневно с помощью тонометра в домашних условиях.

Чем опасна артериальная гипертензия?

При артериальной гипертензии отмечают повышенный риск развития стенокардии, инфаркта миокарда, инсульта, заболевания периферических артерий и сердечной недостаточности. Также при данной патологии повышается вероятность возникновения сосудистой деменции.

Какие факторы обусловливают повышение артериального давления?

Ряд диетических факторов может влиять на уровень артериального давления. Основной — употребление в пищу большого количества кухонной соли (натрия хлорида). При этом следует учитывать, что большинство продуктов с высокой степенью обработки (фаст-фуд, колбасы, консервированные продукты) содержат избыточное количество соли (некоторые консервированные супы содержат до 800 мг или более натрия на чашку).

Необходимо ли ограничивать потребление соли?

Да! Больным артериальной гипертензией необходимо ограничивать потребление кухонной соли. Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) рекомендует ограничить потребление натрия до 2300 мг в день, при этом в ряде случаев рекомендуется снизить потребление пищевой соли до 1500 мг в день.

Может ли стресс вызывать артериальную гипертензию?

В ряде популяционных исследований показана связь между воздействием стрессовых факторов и развитием/тяжестью течения сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты подчеркивают роль таких стрессовых факторов, как одиночество и финансовые проблемы. Так, в исследованиях показано, что одинокие люди менее привержены соблюдению рекомендованных схем лечения.

У кого повышен риск развития артериальной гипертензии?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), у американцев, принадлежащих к негроидной расе, риск развития артериальной гипертензии выше, чем у представителей европеоидной расы. Вероятность возникновения данной патологии также повышается с возрастом: так, у 3 из 4 американцев в возрасте старше 75 лет выявляют повышенное артериальное давление.

Возможно ли развитие артериальной гипертензии в молодом возрасте?

Да, артериальная гипертензия может развиваться в молодом возрасте. Особенно высокий риск развития этого заболевания характерен для молодых людей с избыточной массой тела и сахарным диабетом II типа. Эксперты подчеркнули, что при этом артериальная гипертензия у лиц молодого возраста зачастую протекает бессимптомно.

Почему артериальное давление выше при измерении в кабинете врача, чем при определении в домашних условиях?

У части людей наблюдается так называемая гипертензия белого халата. Это синдром, при котором вследствие беспокойства в медицинском кабинете, у пациента развивается повышение артериального давления. При этом вне учреждения здравоохранения его уровень остается в пределах нормальных значений. В то же время у некоторых лиц уровень артериального давления при измерении в кабинете врача является нормальным, а при домашнем измерении отмечается его повышение. Этот феномен называется маскированной гипертензией. На сегодня домашний мониторинг артериального давления является основой его контроля.

Какие изменения образа жизни потенциально могут способствовать профилактике развития артериальной гипертензии и/или снижению уровня артериального давления?

Уменьшение массы тела, отказ от курения, сокращение употребления алкоголя и формирование режима сна могут способствовать профилактике развития артериальной гипертензии или снижению уровня артериального давления. Также в исследованиях показана эффективность Диетических подходов к остановке гипертензии (Dietary Approaches to Stop Hypertension — DASH). Эта диета включает продукты с высоким содержанием кальция, магния и калия и ограничивает потребление пищи с большим количеством насыщенных жиров, натрия и сахара. Эксперты подчеркнули, что лекарственная терапия неэффективна у пациентов, которые не меняют свой образ жизни.

Способствуют ли физические упражнения снижению уровня артериального давления?

Да, кардиоупражнения полезны пациентам с артериальной гипертензией. В Руководстве по физической активности для американцев (The Physical Activity Guidelines for Americans) рекомендуется, чтобы взрослые уделяли физической активности не менее 2 ч и 30 мин в неделю, а дети — 1 ч физической активности в день. Ходьба при этом является оптимальной физической нагрузкой для лиц пожилого возраста.

Какие лекарственные препараты применяют при артериальной гипертензии?

В терапии пациентов с артериальной гипертензией применяются препараты трех основных групп: диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы ангиотензиновых рецепторов. По показаниям могут назначать лекарственные средства из других групп. Современные препараты не только эффективно снижают уровень артериального давления, но и способствуют профилактике развития сердечно-сосудистых событий (инфаркт миокарда, инсульт). При этом существует ряд комбинированных лекарственных средств, что позволяет подобрать максимально комфортный для каждого пациента режим приема препаратов.

Также эксперты подчеркивают, что контролировать артериальное давление и принимать препараты при артериальной гипертензии необходимо пожизненно.

Если у вас выявлено повышенное артериальное давление — обратитесь за консультацией к семейному врачу и/или кардиологу.

По материалам www.medicalxpress.com