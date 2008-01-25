Что нужно знать об удалении зубов мудрости?

Ваш стоматолог рекомендовал вам удалить зуб мудрости? Чего же ожидать во время и после операции?

В каких случаях рекомендуют удалять зубы мудрости?

По данным Американской ассоциации челюстно-лицевых хирургов (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons — AAOMS), зубы мудрости обычно появляются в возрасте 17–25 лет.

При прорезывании зубов мудрости могут возникать такие симптомы, как гиперемия, отек и кровоточивость десен, болевой синдром, неприятный запах изо рта и нарушения открывания рта.

Зубы мудрости — это дополнительные моляры, которые могут «вытеснять», повреждать другие зубы или ретинироваться, то есть не полностью развиваться или прорезываться. Кроме того, их трудно чистить из-за особенностей расположения. Также возможно развитие пародонтоза, связанного с зубами мудрости.

По оценкам экспертов, у лиц с ретинированными зубами мудрости высокий риск развития болевого синдрома, инфекционного процесса и кист.

Доктор Луи Рафетто, бывший президент AAOMS, рекомендует по достижении 18 лет сделать рентгенографию челюсти для определения состояния зубов мудрости и показаний к их удалению. Л. Рафетто объяснил, что одна из причин, по которой он рекомендует пройти это обследование к 18 годам, заключается в том, что в это время корни зубов мудрости еще не полностью развиты, а окружающая кость менее плотная чем в последующем, что облегчает проведение операции и снижает риск развития осложнений.

Перед проведением удаления зуба мудрости хирург-стоматолог обязательно осуществляет осмотр полости рта. Затем проводится анестезия.

Для удаления ретенированных зубов выполняют надрезы десен и извлекают часть кости, покрывающей зуб.

Как проходит восстановление после удаления зубов мудрости?

По данным AAOMS, после удаления зубов мудрости ткани вокруг десен и лунок, которые ранее удерживали зубы, станут чувствительными. Вероятно развитие болевого синдрома, отека и дискомфорта.

Чтобы избежать выраженной боли в области лунки и других осложнений после операции по удалению зубов мудрости, AAOMS рекомендует:

принимать только мягкую пищу несколько дней после операции;

отказаться от курения;

избегать чистки области экстракции зуба в течение первых 24 ч;

использовать ручную зубную щетку;

принимать все рекомендованные стоматологом лекарственные средства;

не использовать соломинки для напитков в течение 24–48 ч после операции;

применять рекомендованные стоматологом антибактериальные средства для полоскания полости рта, а не безрецептурные препараты;

прикладывать лед к той стороне лица, где были удалены зубы, насколько это возможно, в течение первых 48 ч для уменьшения отека.

Что можно есть после удаления зуба мудрости?

Следует исключить твердые продукты, такие как орехи, семечки и мюсли.

Рекомендуется употреблять мягкую пищу: желе, пудинг, блюда на основе лапши или риса, омлеты, блины.

Как долго должна длиться эта диета? Л. Рафетто объяснил, что такой рацион необходимо соблюдать 2 дня и затем можно вернуться к привычной пище и к обычной деятельности.

Л. Рафетто также рекомендует обратиться к стоматологу и обсудить с ним все вопросы о состоянии ваших зубов мудрости.

По материалам www.medicalxpress.com