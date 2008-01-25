Что нужно знать об эпидуральной анестезии во время родов?

Анестезиолог больницы Yale New Haven Health, доктор медицинских наук, акушер-анестезиолог Йельского университета (Yale University) ПиДжей МакГуайр (PJ McGuire) рассказала, что перед родами важно дать женщине как можно больше информации об эпидуральной анестезии. Так она сможет принять действительно взвешенное решение.

По оценкам экспертов, в США у 70–75% рожениц применяют эпидуральную анестезию как наиболее распространенный и наиболее эффективный тип анестезии для уменьшения выраженности болевого синдрома во время родов.

При эпидуральной анестезии анестетик с помощью иглы или специального катетера вводится в пространство между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей позвонков. При этом роженица находится в сознании, однако формируется полоса онемения от пупка до верхней части бедер.

Как объяснила доктор П. МакГуайр, самое важное, что должны знать женщины, это то, что у них есть выбор, в том числе право передумать и запросить эпидуральную анестезию.

Какие же вопросы об эпидуральной анестезии чаще всего задают женщины?

Какой препарат вводят при эпидуральной анестезии?

При эпидуральной анестезии женщине вводится комбинация местного анестетика и опиоидного анальгетика, обычно фентанила или гидроморфона. В то же время очень небольшое их количество попадает в кровоток роженицы, следовательно, это безопасно для ребенка и матери.

Больно ли делать эпидуральную анестезию?

Перед проведением эпидуральной анестезии женщине вводят местную анестезию, таким образом, в дальнейшем она ощущает только давление вводимой эпидуральной иглы.

Как быстро развивается обезболивающий эффект эпидуральной анестезии?

Обезболивающий эффект развивается в среднем через 15 мин после начала введения лекарственных средств для эпидуральной анестезии. Длительность действия определяется длительностью родов — так, препараты вводят на протяжении всего этого периода.

В какой момент во время родов вводится эпидуральная анестезия?

Женщина может получить эпидуральную анестезию практически в любой момент родов, если она может оставаться относительно неподвижной; однако такую анестезию обычно не назначают, если роды близки к завершению. Следует отметить, что не существует минимального раскрытия шейки матки, при котором проводится эпидуральная анестезия. Согласно рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), для ее введения достаточно запроса роженицы.

Замедляет ли эпидуральная анестезия роды?

Доктор П. МакГуайр рассказала, что поступали данные, что эпидуральная анестезия обусловливает удлинение периода родов в среднем на 20 мин. В то же время, по ее мнению, это небольшой период замедления.

Может ли женщина передвигаться после эпидуральной анестезии?

Обычно женщинам приходится оставаться в постели после эпидуральной анестезии из-за снижения чувствительности в ногах, что повышает риск падения. Тем не менее, они могут двигать ногами и передвигаться в постели.

Безопасна ли эпидуральная анестезия?

Эпидуральная анестезия безопасна, но, как и при любой медицинской процедуре, существует небольшой риск побочных эффектов и осложнений. Серьезные осложнения (например инфицирование, тромбообразование или повреждение нервов) отмечают очень редко. Так, например, повреждение спинномозговых нервов выявляют в менее 1% случаев. При этом обычно восстановление после повреждения занимает несколько недель. Другие возможные осложнения включают снижение артериального давления, субфебрильную температуру тела, кожный зуд, тяжесть и ощущение покалывания в ногах, головную боль, а также затруднение опорожнения мочевого пузыря во время эпидуральной анестезии.

Может ли эпидуральная анестезия вызвать хроническую боль в спине?

Доктор П. МакГуайр объяснила, что боль в спине после родов развивается из-за растяжения мышц и связок тела в родах, а не из-за эпидуральной анестезии.

Что такое спинальная головная боль?

Головная боль, часто называемая спинальной головной болью, возникает менее чем у 1% женщин, которым была проведена эпидуральная анестезия. Такая головная боль связана с истечением спинномозговой жидкости из отверстия, созданного иглой при проведении эпидуральной анестезии. Обычно боль проходит в течение недели. В некоторых случаях необходимо лечение.

Влияет ли эпидуральная анестезия на ребенка?

В кровоток матери поступает небольшое количество лекарственных препаратов, применяемых при проведении эпидуральной анестезии. В некоторых случаях это может вызвать колебания артериального давления у ребенка.

Изменилась ли эпидуральная анестезия со временем?

Да. Эти изменения касаются как применяемых препаратов и их доз (на сегодня применяют минимальные дозы), так и приспособлений для введения лекарственных средств. Так, на сегодня используют специальные помпы, с помощью которых женщины могут самостоятельно регулировать интенсивность обезболивания.

Повышает ли эпидуральная анестезия риск необходимости проведения кесарева сечения?

Нет, эпидуральная анестезия не повышает вероятность проведения кесарева сечения. Однако есть данные, что она несколько повышает риск необходимости применения в родах специальных инструментов, таких как вакуум или щипцы.

По материалам www.medicalxpress.com