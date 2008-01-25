Что нужно знать о синдроме профессионального выгорания?
Доктор Джесси Голд (Jessi Gold), член Совета Американской психиатрической ассоциации (American Psychiatric Association’s Council on Communications), рассказала, что синдром профессионального выгорания не внесен в диагностические руководства для психиатров по данным Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization). В то же время она подчеркнула, что это состояние, связанное с рабочим местом и/или выполняемой работой. Синдром профессионального выгорания может проявляться такими симптомами, как:
- эмоциональное истощение;
- снижение чувства собственного достоинства;
- цинизм.
Синдром профессионального выгорания приводит к нарушению межличностных взаимодействий с коллегами и клиентами на рабочем месте.
Дж. Голд — доцент психиатрии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University School of Medicine in St. Louis). Она объяснила, что причины развития синдрома профессионального выгорания индивидуальны. Они могут быть связаны с несоответствием между ожиданиями по поводу работы и реальностью, большим количеством бумажной рутины, ощущением отсутствия контроля либо наличием бессмысленных с точки зрения работника дел.
По данным экспертов из Клиники Майо (Mayo Clinic), неблагоприятная среда на рабочем месте, негативный эмоциональный фон в коллективе, неясные ожидания от работы и дисбаланс между работой и личной жизнью также могут быть факторами риска развития синдрома профессионального выгорания.
По оценкам экспертов, пандемия COVID-19 также потенциально спровоцировала повышение риска развития синдрома профессионального выгорания. Так, недавний опрос показал, что у 52% работников наблюдаются его симптомы, что на 9% больше, чем до пандемии.
Симптомы профессионального выгорания
По данным экспертов из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic), зачастую работники не осознают, что у них развивается синдром профессионального выгорания.
Согласно информации Национальной медицинской библиотеки (National Library of Medicine) симптомы профессионального выгорания включают:
- эмоциональное истощение, которое может ощущаться как физическое истощение;
- неудовлетворенность работой;
- снижение производительности труда;
- непропорциональные эмоции в отношении рабочих задач;
- отказ от занятия тем, что нравится вне работы;
- изменения в режиме питания и сна;
- печаль;
- гнев;
- раздражительность;
- развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии, сахарного диабета II типа;
- злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами.
Синдром профессионального выгорания может иметь проявления, похожие на симптомы депрессии.
Как восстановиться при синдроме профессионального выгорания?
Не существует универсальных рекомендаций, в то же время, эксперты советуют:
- заручиться поддержкой коллег: наличие сотрудника, с которым вы можете быть честным, поможет почувствовать себя на рабочем месте менее одиноким. Обсудить проблему с руководством. В некоторых компаниях реализуют программы помощи сотрудникам;
- искать компромисс или изменить ожидания по поводу работы;
- переключить контроль: следует пересмотреть рабочее расписание и максимально сбалансировать рабочий график. Дж. Голд объяснила, что если вы любите одну часть своей работы и ненавидите другую, подумайте, как вы можете их сбалансировать;
- оставлять работу на работе. Этому может способствовать создание ритуала переключения с работы на личную жизнь, например, пробежки после работы. Она объяснила, что работа довольно легко может проникнуть во все сферы вашей жизни, особенно если в ней есть вещи, которые вам нравятся или от которых вы получаете удовольствие. Поэтому важно разделить работу и личную жизнь;
- освоить навыки совладания. Так, эксперты рекомендуют медитации, физические упражнения, ведение личного дневника;
- обратиться за помощью специалиста: к семейному врачу, психологу, психотерапевту или карьерному тренеру.
По материалам www.medicalxpress.com
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