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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о симптомах рака толстой кишки?

Что нужно знать о симптомах рака толстой кишки?

Опубликовано  15.03.2023

По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), рак толстой кишки, или колоректальный рак, в последние годы все чаще диагностируют у лиц молодого возраста. При этом течение данной онкопатологии зачастую является бессимптомным и ее выявляют на поздних стадиях.

Доктор Джоанна Чан (Johanna Chan), гастроэнтеролог Клиники Майо (Mayo Clinic), отметила, что пациентам важно распознавать симптомы рака толстой кишки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Целевая группа профилактических служб США (U.S. Preventive Services Task Force) и Американское онкологическое общество рекомендуют пациентам в возрасте 45 лет и старше со средним риском проходить ежегодные обследования для раннего выявления рака толстой кишки.

Доктор Дж. Чан подчеркнула, что колоректальный рак — это один из 5 наиболее часто диагностируемых видов онкопатологии. При этом в большинстве случаев данный вид рака выявляют у пациентов в возрасте младше 55 лет.

Постоянный дискомфорт в области живота и необъяснимое уменьшение массы тела могут быть симптомами рака толстой кишки. Доктор Дж. Чан также рассказала, что симптомы колоректального рака включают колоректальное кровотечение, анемию, изменения в работе кишечника (запор, диарея, метеоризм). С другой стороны, ректальное кровотечение может наблюдаться и у пациентов без указанной онкопатологии. Доктор Дж. Чан подчеркнула, что важно обратиться к врачу при наличии любого из вышеперечисленных признаков.

По данным Американского онкологического общества, риск развития колоректального рака выше у коренных жителей Аляски, американских индейцев и представителей негроидной расы по сравнению с представителями других рас и этнических групп.

Факторы, потенциально повышающие риск развития рака толстой кишки, включают:

  • семейный анамнез колоректального рака;
  • заболевания кишечника;
  • сахарный диабет;
  • ожирение;
  • воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды;
  • курение;
  • употребление большого количества алкоголя.

Доктор Дж. Чан подчеркнула, что при наличии этих факторов риска необходим индивидуальный подход к скринингу колоректального рака. Она призвала пациентов обсудить возможность индивидуальных рекомендаций в отношении скрининга онкопатологии толстой кишки со своим лечащим врачом.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.03.2023

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