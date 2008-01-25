Что нужно знать о приступах тревоги?

По данным Детройтского медицинского центра (Detroit Medical Center), США, приступ тревоги — это внезапно возникающие интенсивные симптомы тревоги, страха.

По данным экспертов Harvard Health, для приступов тревоги характерны:

постоянно нарастающие страх и беспокойство, ведущие к ещё большей интенсивности страха (негативная петля паники);

нервозность, тревога;

потливость ладоней;

тошнота;

учащение сердцебиения;

головокружение;

одышка, нехватка воздуха;

ощущение, что вот-вот случится что-то ужасное;

дискомфорт в области сердца.

При этом длительность приступа тревоги может составлять от нескольких минут до недель.

По данным Harvard Health, во время приступа тревоги симптомы становятся настолько интенсивными, что мешают повседневной деятельности.

Жаклин Буллис (Jacqueline Bullis), помощник психолога в больнице Маклин (McLean Hospital), филиале Harvard Health, отметила, что если вы чувствуете головокружение, сердцебиение и стеснение в груди, это действительно усиливает ощущение, что должно произойти что-то ужасное. В то же время она подчеркнула, что эти физические ощущения неопасны, и лицам с приступами тревоги следует научиться терпеть их.

Эксперты рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если возникают симптомы, которые могут указывать на опасное для жизни состояние здоровья. Однако, возможно, ваш врач не определит никаких признаков наличия основной проблемы со здоровьем, поскольку эти симптомы могут быть проявлениями тревоги.

Приступ тревоги и паническая атака: в чем разница?

Джеймс Мэддукс (James Maddux), почетный профессор клинической психологии в Университете Джорджа Мейсона (George Mason University) в Фэрфаксе, штат Вирджиния, объяснил, что можно испытывать приступ тревоги, не испытывая приступа паники, то есть панической атаки, которая представляет собой внезапное без видимой причины возникновение крайней изнурительной, ужасающей тревоги.

По данным Национальной медицинской библиотеки (National Library of Medicine ) , в руководстве по психическим заболеваниям DSM (psychiatric conditions manual) паническая атака определяется как период «сильного страха», который возникает внезапно, достигает максимальной силы в течение 10 мин и включает как минимум 4 из следующих симптомов:

учащенное или сильное сердцебиение;

повышенное потоотделение;

тремор или дрожь;

одышка или ощущение нехватки воздуха;

тошнота или расстройство желудка;

ощущение удушья;

дискомфорт или боль в груди;

головокружение, пресинкопе или обморок;

ощущение нереальности или оторванности от самого себя;

страх потери контроля;

страх смерти;

ощущение онемения или покалывания;

ощущение жара или озноб.

Ключевое отличие состоит в том, что симптомы приступа паники неожиданные и застают человека врасплох, в то время как приступы тревоги более ожидаемы, поскольку чувства беспокойства или страха нарастают постепенно и становятся все более интенсивными. В то же время физиологическая реакция «бей или беги» характерна в обоих случаях.

Как избавиться от приступа тревоги

Дж. Мэддукс отметил, что для преодоления тревоги следует замедлиться — в том числе замедлить дыхание и сделать его более глубоким. И замедлить скорость речи. Он также сообщил, что медитация со временем учит контролировать свои физиологические реакции.

Так, в недавнем исследовании с участием более 100 человек было показано, что всего 5–6 мин в день работы с дыханием и медитации осознанности снижают уровень тревоги и паники. При этом контролируемая работа с дыханием является более эффективной из двух стратегий улучшения как физического состояния, так и эмоциональных симптомов тревоги. Дж. Мэддукс также рекомендовал управляемую экспозиционную терапию, особенно лицам, которые испытывают приступы тревоги/паники из-за фобий, таких как боязнь змей.

По материалам www.medicalxpress.com