Что нужно знать о предменструальном синдроме?

Термин «предменструальное напряжение» (ПМН) был впервые введен в 1931 г. американским гинекологом Робертом Т. Франком (Robert T. Frank) для описания симптомов, испытываемых женщинами в дни, предшествующие менструации. Согласно теории Р.Т. Франка, основными признаками ПМН были изменения настроения, «истерия» вследствие избытка эстрогена. Однако в дальнейшем эта теория была опровергнута и термин ПМН вышел из употребления.

На сегодня для обозначения предшествующих менструации симптомов принят термин «предменструальный синдром» (ПМС). Доктор Шерил Росс (Sheryl Ross), акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, объяснила, что причины развития ПМС на сегодня до конца не изучены. Считается, что причиной развития физических, эмоциональных и психологических симптомов являются колебания уровней эстрогенов и прогестерона во время менструального цикла.

В исследованиях показано, что у около 80% менструирующих женщин наблюдается по крайней мере один предменструальный симптом каждый месяц.

В журнале «Archives of Women’s Mental Health» были опубликованы результаты недавнего исследования, включившего 238 114 женщин со всего мира. 28,61% участниц исследования отметили, что ПМС нарушал их повседневную жизнь в каждом менструальном цикле. 34,84% указали, что эти симптомы нарушали их обычную жизнь в некоторые менструальные циклы. Наиболее распространенным симптомом ПМС, наблюдавшимся у 85,28% участниц, являлся повышенный аппетит. Перепады настроения и тревога наблюдались у около 65%, усталость — у 57%.

Респондентами этого исследования были пользователи мобильного приложения Flo Health для наблюдения за менструальным циклом. В исследовании принимали участие женщины в возрасте 18–55 лет.

Доктор Ш. Росс рассказала, что эмоциональная лабильность, депрессия, приступы гнева, непреодолимая тревога — это психологические симптомы ПМС. В то же время при ПМС могут наблюдаться и такие физические симптомы, как болезненность груди, увеличение массы тела, повышение аппетита, сыпь, вздутие живота, метеоризм, диарея, ощущение голода, усталость, менструальные спазмы, бессонница и головная боль. При этом в некоторых случаях симптомы являются очень выраженными, вплоть до дисфорического предменструального расстройства и снижают качество жизни.

Некоторые признаки, такие как рассеянность, снижение либидо, нарушения сна, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, увеличение массы тела, головная боль, повышенное потоотделение или приливы, усталость, изменение жирности волос, сыпь и отеки, чаще наблюдались у участниц старшего возраста. Однако нельзя исключить влияние перименопаузальных гормональных изменений на частоту возникновения этих симптомов у женщин старшего возраста.

Доктор Дженнифер Л. Пейн (Jennifer L. Payne), руководившая исследованием, рассказала, что при выраженных симптомах ПМС следует обратиться к врачу. В то же время существуют немедикаментозные стратегии, позволяющие уменьшить выраженность симптомов ПМС.

Так, эксперты рекомендуют:

отслеживать настроение в течение двух или трех циклов и выявлять любые закономерности в его изменениях с последующим самоконтролем настроения и поведения;

изменить рацион питания. Употребление значительного количества молочных продуктов, включая сыр, йогурт, молоко и масло, продуктов с высоким содержанием натрия, красного мяса, напитков с кофеином и обработанных пищевых продуктов обусловливает большую выраженность симптомов ПМС. В то же время продукты, обладающие мочегонными свойствами, такие как сельдерей, огурцы, арбуз, помидоры, спаржа, лимонный сок, чеснок, дыня и салат способствуют уменьшению выраженности отеков и метеоризма;

физические упражнения при регулярном выполнении в течении не менее 30 мин 4 раза в неделю способствуют уменьшению выраженности признаков ПМС.

По материалам www.medicalnewstoday.com