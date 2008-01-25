Что нужно знать о полипах толстой кишки?

Колоректальный рак является 2-й по частоте причиной летальных исходов среди всех видов онкопатологии в США.

Зачастую колоректальный рак развивается вследствие малигнизации полипов — небольших разрастаний в слизистой оболочке кишечника.

Хэддон Пантел (Haddon Pantel), доктор медицинских наук, колоректальный хирург Йельской школы медицины (Yale School of Medicine), объяснил, что полипы можно удалить до того, как они малигнизируются.

Колоноскопия — «золотой стандарт» скринингового теста на колоректальный рак. Во время процедуры проводится как выявление, так и удаление полипов. Затем полипы отправляют на патологоанатомическое исследование.

Что такое полипы толстой кишки?

Полипы толстой кишки — это разрастания тканей, выявляемые на слизистой оболочке толстой или прямой кишки. Они различаются по форме и размеру: от менее четверти дюйма в диаметре до нескольких дюймов. По оценкам экспертов, полипы толстой кишки отмечают у 15–40% взрослого населения и чаще — у лиц пожилого возраста.

Существует 2 типа полипов:

неопухолевые (или гиперпластические) полипы;

неопластические полипы. Аденоматозные, сидячие или зубчатые полипы являются неопластическими и могут малигнизироваться (стать раковыми).

Неопластические полипы внешне отличаются от других полипов. Выделяют трубчатые, ворсинчатые (с листовидным характером роста) или трубчато-ворсинчатые аденоматозные полипы. Уплощенные полипы с широким основанием называются «сидячими», а полипы с пилообразным краем называются «зубчатыми».

Риск развития рака тем выше, чем выше скорость деления клеток, так как возрастает риск «ошибок» при репликации ДНК — мутаций. Слизистая оболочка кишечника — это область с интенсивным клеточным делением.

Означает ли наличие полипов, что повышен риск развития рака?

Не все колоректальные полипы являются предраковыми. По оценкам экспертов, 5–10% аденоматозных полипов со временем малигнизируются.

Доктор Х. Пантел обозначил, что при наличии множественных полипов или полипов большого размера риск развития онкопатологии повышается.

Большинство этих полипов развиваются спорадически, то есть появляются по мере старения человека. Но некоторые виды рака связаны с генетическими факторами, и риск развития рака толстой кишки выше у лиц с семейным анамнезом этого заболевания. Так, существуют наследственные синдромы, например, синдром Линча, для которых характерно развитие колоректального рака.

Что делать, если при колоноскопии обнаружатся полипы?

Рекомендуется удалить выявленные полипы.

Колоноскопия обычно проводится под седацией. Это единственный скрининговый тест, позволяющий удалить полипы, выявленные во время обследования и/или провести биопсию.

Существуют также другие тесты и исследования для выявления рака толстой кишки. Так, например, может проводиться неинвазивная виртуальная колоноскопия, которая представляет собой компьютерную томографию с 3D-реконструкцией изображения.

Также для скрининга можно применять фекальный иммунохимический тест (FIT) для выявления крови в кале и анализ кала для выявления аномальной ДНК, характерной для рака толстой кишки.

В случае положительного результата этих скрининговых тестов показано проведение колоноскопии.

Специальная группа по профилактическим услугам США (The U.S. Preventive Services Task Force) рекомендует взрослым в возрасте 45–75 лет проходить обследование каждые 10 лет. Лицам с наличием факторов риска развития колоректального рака или выявленными полипами колоноскопию рекомендуется проходить чаще.

Полипы обычно не вызывают симптомов. Таким образом, вы можете не подозревать о наличии у вас потенциально раковых полипов. Именно поэтому важно проходить скрининг на рак толстой кишки.

Возможные симптомы рака толстой кишки включают:

изменение режима работы кишечника;

кровь в кале;

диарею, запор или ощущение неполного опорожнения кишечника;

боль в животе;

непреднамеренное снижение массы тела.

По материалам www.yalemedicine.org