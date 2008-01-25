Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о менингиоме и глиобластоме?

Что нужно знать о менингиоме и глиобластоме?

Опубликовано  17.08.2023

Существует более 100 видов опухолей головного мозга. Наиболее часто диагностируются менингиома и глиобластома.

Доктор Венди Шерман (Wendy Sherman), нейроонколог клиники Майо (Mayo Clinic), США, объяснила, чем отличаются эти опухоли головного мозга. Также доктор В. Шерман сообщила, почему диагностические исследования так важны.

Наиболее распространенная опухоль головного мозга — менингиома. Это опухоль, которая развивается не в самом головном мозге, а в мозговых оболочках. Менингиомы — медленно растущие опухоли. В зависимости от размера и местоположения менингиомы определяется возможность оперативного лечения. В большинстве случаев после хирургического удаления менингиомы не развиваются рецидивы — то есть опухоль не развивается повторно. Даже при развитии рецидива менингиома растет очень медленно.

Глиобластома — рак головного мозга. Это быстрорастущий тип опухоли головного мозга.

После установления диагноза лечение обычно начинается с хирургического вмешательства. На сегодня не существует радикального метода лечения глиобластомы. Доктор В. Шерман отметила, что на сегодня ведутся клинические исследования, направленные на поиск лекарственных препаратов для лечения глиобластомы. Так, сегодня разрабатываются методы иммунотерапии, вакцинотерапии, таргетной и химиотерапии.

Цель хирургического вмешательства состоит в том, чтобы удалить как можно больше опухолевой ткани. После оперативного вмешательства обычно применяется лучевая терапия (протонная или рентгеновская). Лучевая терапия зачастую сочетается с химиотерапией.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  17.08.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости