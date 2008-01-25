Что нужно знать о менингиоме и глиобластоме?

Существует более 100 видов опухолей головного мозга. Наиболее часто диагностируются менингиома и глиобластома.

Доктор Венди Шерман (Wendy Sherman), нейроонколог клиники Майо (Mayo Clinic), США, объяснила, чем отличаются эти опухоли головного мозга. Также доктор В. Шерман сообщила, почему диагностические исследования так важны.

Наиболее распространенная опухоль головного мозга — менингиома. Это опухоль, которая развивается не в самом головном мозге, а в мозговых оболочках. Менингиомы — медленно растущие опухоли. В зависимости от размера и местоположения менингиомы определяется возможность оперативного лечения. В большинстве случаев после хирургического удаления менингиомы не развиваются рецидивы — то есть опухоль не развивается повторно. Даже при развитии рецидива менингиома растет очень медленно.

Глиобластома — рак головного мозга. Это быстрорастущий тип опухоли головного мозга.

После установления диагноза лечение обычно начинается с хирургического вмешательства. На сегодня не существует радикального метода лечения глиобластомы. Доктор В. Шерман отметила, что на сегодня ведутся клинические исследования, направленные на поиск лекарственных препаратов для лечения глиобластомы. Так, сегодня разрабатываются методы иммунотерапии, вакцинотерапии, таргетной и химиотерапии.

Цель хирургического вмешательства состоит в том, чтобы удалить как можно больше опухолевой ткани. После оперативного вмешательства обычно применяется лучевая терапия (протонная или рентгеновская). Лучевая терапия зачастую сочетается с химиотерапией.

По материалам www.medicalxpress.com