Что нужно знать о лечении гинекологического рака?

Гинекологический рак — это любой рак с локализацией в женских репродуктивных органах.

По прогнозам Фонда борьбы с женским раком (Foundation for Women’s Cancer ) , в этом году более чем у 116 000 человек в США будет диагностирован гинекологический рак.

Сентябрь — месяц осведомленности о гинекологическом раке.

Какие же существуют методы лечения 5 типов гинекологического рака?

Рак шейки матки

Рак шейки матки на ранней стадии обычно имеет бессимптомное течение. На более поздних стадиях этой патологии могут развиваться следующие симптомы:

вагинальное кровотечение после полового акта, между менструациями или после менопаузы;

водянистые, кровянистые выделения из влагалища, которые могут быть обильными и иметь неприятный запах;

боль в области таза или боль во время полового акта.

На сегодня этиология рака шейки матки не до конца изучена. Важную роль в развитии этого заболевания играют инфицирование онкогенными штаммами вируса папилломы человека, наряду с факторами окружающей среды и образом жизни.

Выбор метода лечения рака шейки матки зависит от нескольких факторов, включая стадию рака, наличие сопутствующих заболеваний.

Пациентке могут быть рекомендованы хирургическое вмешательство, лучевая или химиотерапия или их комбинация.

Рак эндометрия

Рак эндометрия, иногда называемый раком матки, развивается в слое клеток, образующих слизистую оболочку матки. Рак эндометрия часто выявляется на ранней стадии, поскольку он зачастую вызывает аномальные вагинальные кровотечения. Лечение рака эндометрия обычно включает хирургическое вмешательство. На ранних стадиях возможно проведение только хирургического лечения (экстирпация матки). Другие методы лечения включают лучевую терапию, химиотерапию, гормональную терапию, таргетную лекарственную терапию и иммунотерапию.

Рак яичника

Рак яичника может длительно иметь бессимптомное течение, кроме того, симптомы рака яичника сложно дифференцировать с симптомами других заболеваний. Симптомы этой патологии могут включать;

вздутие живота или отек;

быстрое ощущение насыщения во время еды;

непреднамеренное уменьшение массы тела;

дискомфорт в области таза или боль в спине;

усталость, утомляемость;

изменения в работе кишечника и мочевого пузыря, включая запоры и частое мочеиспускание.

Лечение рака яичника обычно включает сочетание хирургического вмешательства и химиотерапии. В определенных ситуациях могут использоваться другие методы лечения, включая таргетную медикаментозную терапию, гормональную терапию и иммунотерапию.

Рак влагалища

Рак влагалища чаще всего развивается в эпителиальных клетках слизистой оболочки. Первичный рак влагалища диагностируется редко, но возможны метастатические поражения влагалища при других видах рака. При диагностировании этой патологии на ранней стадии шансы на излечение наиболее высокие. Лечение рака влагалища зависит от нескольких факторов, включая его тип и стадию. Лечение рака влагалища обычно включает хирургическое вмешательство и лучевую терапию. Химиотерапия может комбинироваться с лучевой терапией для повышения эффективности лечения.

Рак вульвы

Рак вульвы развивается на внешней поверхности женских гениталий. Вульва — это область кожи, окружающая уретру и влагалище, включая клитор и половые губы. Рак вульвы обычно имеет вид шишки или язвы на вульве, которая часто сопровождается зудом. Лечение рака вульвы зависит от типа, стадии и локализации рака, а также от общего состояния здоровья. Лечение обычно предполагает хирургическое вмешательство, а также может включать лучевую терапию, химиотерапию, таргетную медикаментозную терапию и иммунотерапию.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org