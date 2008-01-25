Что нужно знать о контактных линзах?

Очки могут быть забавными и модными. И это безопасный и эффективный способ коррекции зрения для большинства людей.

Контактные линзы также могут обеспечить безопасный и эффективный способ коррекции зрения: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), более 45 млн человек в США носят контактные линзы.

Что же нужно знать о контактных линзах, прежде чем начать их носить?

Виды контактных линз

Контактные линзы подходят многим людям, в том числе тем, кто устал носить очки/не хочет носить очки из эстетических соображений и не планирует подвергнуться коррекции зрения с помощью лазерной рефракционной хирургии.

Доступно несколько типов контактных линз, наиболее подходящий тип подбирается индивидуально с учетом нарушения зрения, образа жизни и стоимости.

Мягкие контактные линзы — наиболее часто рекомендуемый вид контактных линз. Их можно применять для устранения различных нарушений зрения, в том числе:

близорукости, или миопии;

дальнозоркости или гиперметропии;

астигматизма;

пресбиопии или возрастного снижения остроты зрения вблизи.

Жесткие газопроницаемые линзы также могут применяться при большинстве вышеуказанных нарушений зрения. Жесткие контактные линзы могут быть рекомендованы при недостаточной эффективности мягких контактных линз или синдроме сухого глаза.

Также в некоторых случаях могут быть рекомендованы специализированные контактные линзы, например гибридные и мультифокальные контактные линзы.

Прежде чем приобретать контактные линзы, следует обратиться к офтальмологу для тщательного осмотра глаз и индивидуального подбора соответствующих линз.

Обычно после начала ношения контактных линз рекомендуется регулярно проходить контрольные осмотры у окулиста: через неделю, 1 и 6 мес, а затем 1 раз в год или 1 раз в 2 года.

Уход за контактными линзами

Глазные инфекции, микротравмы, связанные с нарушениями гигиены контактных линз, могут привести к необратимому повреждению глаз. Независимо от типа контактных линз, которые вы выберете, для профилактики осложнения соблюдайте следующие рекомендации:

соблюдайте правила гигиены: прежде чем прикасаться к контактным линзам, вымойте руки с мылом, ополосните и высушите их безворсовым полотенцем;

минимизируйте контакт контактных линз с водой и слюной;

снимайте контактные линзы перед плаванием или посещением гидромассажной ванны;

не кладите линзы в рот, чтобы намочить их;

будьте осторожны с растворами для контактных линз. Применяйте только имеющиеся в продаже стерильные продукты, предназначенные для того типа контактных линз, которые вы носите;

выливайте раствор из контейнера для контактных линз каждый раз, когда дезинфицируете линзы и кладете их в контейнер на хранение;

аккуратно протирайте и промывайте линзы в соответствии с указаниями офтальмолога;

не используйте контактный раствор, срок годности которого истек;

заменяйте контактные линзы и футляры в соответствии с рекомендациями производителя;

очищайте и ополаскивайте контейнер стерильным раствором для контактных линз каждый раз, когда используете контактные линзы;

слейте раствор и переверните контейнер для скорейшего высыхания;

не используйте водопроводную воду для очищения линз/контейнера;

заменяйте контейнер каждые три месяца;

избегайте применения безрецептурных контактных линз. Контактные линзы, отпускаемые без рецепта, могут вызвать травмы глаз и инфекции. Если вас интересуют декоративные контактные линзы, поговорите со своим офтальмологом;

общайтесь с другими людьми, делитесь своим опытом применения контактных линз для коррекции зрения.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org