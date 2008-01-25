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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о хирургических вмешательствах для похудения?

Что нужно знать о хирургических вмешательствах для похудения?

Опубликовано  01.09.2023

Каждый, кто старался уменьшить массу тела, сталкивался с советами окружающих «меньше ешь и больше тренируйся», «похудение зависит от силы воли» и подобными. Но в действительности уменьшить массу тела — не так просто.

На массу тела влияет множество факторов, включая генетические факторы, социально-экономический статус, психическое здоровье (такие нарушения, как депрессия и тревожный синдром), а также прием некоторых лекарственных средств.

Для уменьшения массы тела эксперты рекомендуют многосторонний подход, включающий обучение правильному питанию, консультацию диетолога, присоединение к группе поддержки и, возможно, прием препаратов или оперативное вмешательство для уменьшения массы тела (бариатрическая хирургия).

Зачем нужно оперативное вмешательство для уменьшения массы тела?

Оперативные вмешательства для уменьшения массы тела способствуют как похудению, так и снижению риска развития заболеваний, связанных с избыточной массой тела, включая:

  • рак;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • повышенное артериальное давление;
  • повышенный уровень холестерина в плазме крови;
  • бесплодие;
  • обструктивное апноэ во сне;
  • сахарный диабет 2-го типа.

Что представляет собой бариатрическая хирургия?

Бариатрическое хирургическое вмешательство направлено на ограничение количества пищи, поступающей в желудок.

Двумя наиболее распространенными методами бариатрической хирургии являются:

  • желудочное шунтирование: после этой операции проглоченная пища попадает в сформированный хирургом небольшой желудочный мешочек, а затем непосредственно в тонкую кишку;
  • рукавная гастрэктомия: при этой операции удаляется около 80% желудка и формируется желудок трубчатой формы размером с банан.

Обе процедуры выполняются лапароскопически, при этом хирургические инструменты вводятся через несколько небольших разрезов в верхней части живота.

Возможные осложнения включают инфицирование, тромбообразование и побочные реакции на препараты для анестезии.

Чего ожидать от операции?

К преимуществам бариатрической хирургии относятся:

  • значительное уменьшение массы тела: обычно 60–80% избыточной массы тела в течение первого года после процедуры;
  • улучшение общего состояния здоровья, снижение риска развития или тяжести течения заболеваний, связанных с ожирением, таких как сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия, обструктивное апноэ во сне и боль в суставах;
  • улучшение качества жизни, включая повышение трудоспособности, самооценки и возможность заниматься определенным видом деятельности, участие в которой было ограничено избыточной массой тела.

В то же время пациентам необходимо понимать, что эффект бариатрической хирургии не развивается немедленно. Для уменьшения массы тела после операции необходимо время.

Кроме того, для достижения и поддержания оптимального эффекта бариатрического хирургического вмешательства требуется модификация образа жизни, включая рациональное питание и регулярные физические упражнения. При этом необходимо контролировать как рацион питания, так и объем порций.

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, подходит ли вам бариатрическое хирургическое вмешательство для уменьшения избыточной массы тела.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  01.09.2023

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