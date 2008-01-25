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Новости медицины и фармацииЧто необходимо знать про риск развития рака предстательной железы?

Что необходимо знать про риск развития рака предстательной железы?

Опубликовано  22.09.2023

По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society — ACS), рак предстательной железы выявляют у каждого 8-го мужчины в мире.

После рака кожи рак предстательной железы является наиболее часто выявляемым видом онкопатологии у мужчин в США. По прогнозам экспертов, в этом году будет диагностировано более 288 тыс. новых случаев рака предстательной железы и более 34 тыс. летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Предстательная железа — это небольшая железа в форме грецкого ореха у мужчин, которая вырабатывает семенную жидкость, важный компонент спермы.

Многие виды рака предстательной железы прогрессируют медленно и ограничиваются предстательной железой. Однако другие типы растут быстро и увеличение опухоли распространяется также на другие ткани и органы.

Зачастую на ранних стадиях этого заболевания характерно бессимптомное течение.

На более поздних стадиях рак предстательной железы может проявляться такими симптомами:

  • нарушение мочеиспускания;
  • уменьшение силы (напора) струи мочи;
  • примесь крови в моче;
  • примесь крови в сперме;
  • боль в костях;
  • непреднамеренное уменьшение массы тела;
  • эректильная дисфункция.

Факторы, которые могут повысить риск развития рака предстательной железы, включают:

  • возраст старше 50 лет — риск развития данной онкопатологии повышается с возрастом;
  • раса — рак предстательной железы выявляют чаще у мужчин негроидной расы, особенно его агрессивные, быстропрогрессирующие типы;
  • семейный анамнез — риск развития данного заболевания повышен у лиц, у кровного родственника которых, например, отца, брата или ребенка, диагностирован рак предстательной железы. Семейный анамнез рака молочной железы также связан с повышенным риском развития рака предстательной железы;
  • генетические факторы: семейный анамнез генов, связанных с повышенным риском развития рака молочной железы (BRCA1 или BRCA2);
  • ожирение — риск развития рака предстательной железы, вероятно, повышен у мужчин с ожирением. Кроме того, в исследованиях доказано, что у мужчин с ожирением чаще отмечают быстропрогрессирующие формы рака предстательной железы и рецидивы после лечения.

Профилактика рака предстательной железы

На сегодняшний день не существует единой эффективной профилактической стратегии.

В то же время, по оценкам экспертов, снижению риска развития рака предстательной железы способствуют здоровый образ жизни, рациональное питание, физические упражнения и поддержание нормальной массы тела.

Лечение рака предстательной железы

Выбор тактики лечения зависит от типа рака, общего состояния здоровья, а также потенциальных преимуществ или побочных эффектов лечения.

Методы лечения рака предстательной железы:

  • хирургический — операция по удалению предстательной железы;
  • лучевая терапия;
  • абляционная терапия;
  • гормональная терапия;
  • химиотерапия;
  • иммунотерапия;
  • таргетная медикаментозная терапия.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  22.09.2023

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