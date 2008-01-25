Что необходимо знать про риск развития рака предстательной железы?
По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society — ACS), рак предстательной железы выявляют у каждого 8-го мужчины в мире.
После рака кожи рак предстательной железы является наиболее часто выявляемым видом онкопатологии у мужчин в США. По прогнозам экспертов, в этом году будет диагностировано более 288 тыс. новых случаев рака предстательной железы и более 34 тыс. летальных исходов, связанных с этим заболеванием.
Предстательная железа — это небольшая железа в форме грецкого ореха у мужчин, которая вырабатывает семенную жидкость, важный компонент спермы.
Многие виды рака предстательной железы прогрессируют медленно и ограничиваются предстательной железой. Однако другие типы растут быстро и увеличение опухоли распространяется также на другие ткани и органы.
Зачастую на ранних стадиях этого заболевания характерно бессимптомное течение.
На более поздних стадиях рак предстательной железы может проявляться такими симптомами:
- нарушение мочеиспускания;
- уменьшение силы (напора) струи мочи;
- примесь крови в моче;
- примесь крови в сперме;
- боль в костях;
- непреднамеренное уменьшение массы тела;
- эректильная дисфункция.
Факторы, которые могут повысить риск развития рака предстательной железы, включают:
- возраст старше 50 лет — риск развития данной онкопатологии повышается с возрастом;
- раса — рак предстательной железы выявляют чаще у мужчин негроидной расы, особенно его агрессивные, быстропрогрессирующие типы;
- семейный анамнез — риск развития данного заболевания повышен у лиц, у кровного родственника которых, например, отца, брата или ребенка, диагностирован рак предстательной железы. Семейный анамнез рака молочной железы также связан с повышенным риском развития рака предстательной железы;
- генетические факторы: семейный анамнез генов, связанных с повышенным риском развития рака молочной железы (BRCA1 или BRCA2);
- ожирение — риск развития рака предстательной железы, вероятно, повышен у мужчин с ожирением. Кроме того, в исследованиях доказано, что у мужчин с ожирением чаще отмечают быстропрогрессирующие формы рака предстательной железы и рецидивы после лечения.
Профилактика рака предстательной железы
На сегодняшний день не существует единой эффективной профилактической стратегии.
В то же время, по оценкам экспертов, снижению риска развития рака предстательной железы способствуют здоровый образ жизни, рациональное питание, физические упражнения и поддержание нормальной массы тела.
Лечение рака предстательной железы
Выбор тактики лечения зависит от типа рака, общего состояния здоровья, а также потенциальных преимуществ или побочных эффектов лечения.
Методы лечения рака предстательной железы:
- хирургический — операция по удалению предстательной железы;
- лучевая терапия;
- абляционная терапия;
- гормональная терапия;
- химиотерапия;
- иммунотерапия;
- таргетная медикаментозная терапия.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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