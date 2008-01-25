Что необходимо знать о раке печени?

Октябрь — месяц осведомленности о раке печени.

По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в этом году в США будет диагностировано более 41 000 новых случаев первичного рака печени и рака внутрипеченочных желчных протоков. Кроме того, по прогнозам Американского онкологического общества, в США будет зафиксировано около 30 000 случаев летального исхода от этого заболевания.

Рак печени развивается в паренхиме печени. Рак внутрипеченочных желчных протоков, тип рака печени, развивается в желчных протоках внутри печени.

Факторы, повышающие риск развития первичного рака печени, включают:

хронический вирусный гепатит В и хронический вирусный гепатит С — инфицирование вирусом гепатита B (HBV) или вирусом гепатита C (HCV) повышает риск развития первичного рака печени;

цирроз печени — это прогрессирующее и необратимое состояние приводит к образованию рубцовой ткани в печени и повышает вероятность развития рака печени;

некоторые наследственные заболевания печени — гемохроматоз и болезнь Вильсона;

сахарный диабет;

неалкогольная жировая болезнь печени;

воздействие афлатоксинов. Афлатоксины — это яды, вырабатываемые плесенью. Зерна и орехи могут быть заражены афлатоксинами и попасть в продукты, приготовленные из этих продуктов;

чрезмерное употребление алкоголя — употребление значительного количества алкоголя ежедневно в течение многих лет может привести к необратимому повреждению печени и повысить риск развития рака печени.

Стратегии профилактики рака печени включают следующие:

снижение риска развития цирроза печени: снизить риск развития цирроза печени возможно, если избегать употребления чрезмерного количества алкоголя и поддерживать здоровую массу тела;

сделать прививку от гепатита В. Вакцинация снижает риск развития гепатита В. Вакцину можно вводить практически любому, включая младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой;

профилактика гепатита С. Вакцины против гепатита С не существует, но можно снизить риск заражения, избегая незащищенного секса. Не вводить запрещенные наркотики. При проведении инъекций использовать только стерильные одноразовые иглы. Прежде чем делать пирсинг или татуировку, следует убедиться, что инструмент стерилизуется должным образом;

в случае инфицирования вирусом гепатита В или С обратиться за лечением. Исследования показывают, что лечение может снизить риск рака печени;

поинтересоваться у своего лечащего врача о скрининге рака печени. Скрининг рака печени показан лицам с заболеваниями, повышающими риск развития рака печени, включая гепатит B, C и цирроз печени. Обсудить плюсы и минусы скрининга со своим лечащим врачом. Скрининг обычно включает анализ крови и ультразвуковое исследование брюшной полости каждые 6 мес.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org