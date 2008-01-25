Что нам известно про устойчивость к противомалярийным препаратам?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, World Health Organization), малярия — болезнь, распространяемая комарами, в 2020 г. привела к 627 000 летальных исходов во всем мире.

На сегодня, по оценкам экспертов, артемизинин является наиболее важным препаратом первого ряда для лечения пациентов с малярией в мире.

Для снижения риска развития устойчивости малярийного плазмодия (Plasmodium falciparum) к артемизинину ВОЗ рекомендует с 2005 г. назначать партнерские препараты сочетанно с данным лекарственным средством.

В новом исследовании, проведенном совместно исследователями из Пенсильванского университета (Penn State University), Оксфордcкого университета (University of Oxford) и Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), показано, что резистентность малярийного плазмодия к препаратам-партнерам обусловливает развитие устойчивости к артемизинину.

Мацей Бони (Maciej Boni), доцент биологии, объяснил, что в настоящее время изучаются механизмы и факторы, способствующие развитию устойчивости малярийного плазмодия к артемизинину. В исследовании показано, что для снижения распространения устойчивости к данному препарату необходимо выявление резистентности Plasmodium falciparum к препаратам-партнерам, назначаемым сочетанно с артемизинином.

Исследователи использовали несколько математических моделей для прогнозирования развития устойчивости к артемизинину в различных эпидемиологических условиях. В частности, в моделях изучали различные уровни распространенности малярии и ранее существовавшую лекарственную устойчивость препаратов-партнеров, а также различную степень доступности комбинированных схем лечения при малярии, включая дигидроартемизинин — пиперахин, артесунат — амодиахин и артеметер — люмефантрин. Так, каждая модель имитировала 100 000 человек в определенных условиях передачи (распространенность малярии 1; 5; 10 или 20%) с ежедневным временным шагом, который обновляет инфекционный статус людей, статус лечения, иммунный статус больных, долю специфических генотипов малярийного плазмодия и клиническое состояние пациентов. В исследовании смоделировали различный доступ к противомалярийным препаратам при лихорадке (охват 20; 40 или 60%). Было отмечено, что наличие более высокой частоты генотипов Plasmodium falciparum, устойчивых к лекарственным препаратам, приводит к более раннему установлению устойчивости к артемизинину малярийного плазмодия. Во всех моделях 10-кратное увеличение частоты выявления Plasmodium falciparum, устойчивого к препаратам-партнерам, в среднем соответствовало потере эффективности артемизинина на 2–12 лет раньше, чем если бы препараты-партнеры действовали с полной эффективностью.

М. Бони объяснил, что раннее выявление устойчивости малярийного плазмодия к препарату-партнеру позволит разработать методы профилактики развития резистентности к артемизинину. Более высокая степень устойчивости к препаратам-партнерам оказывает самое большее влияние, при этом устойчивость к пиперахину в наибольшей степени обусловливает раннее появление генетических аллелей, ответственных за устойчивость малярийного плазмодия к артемизинину.

По материалам www.medicalxpress.com