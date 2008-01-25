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Новости медицины и фармацииЧто мы знаем про сердечно-сосудистый риск и осложнения у пациентов с COVID-19?

Что мы знаем про сердечно-сосудистый риск и осложнения у пациентов с COVID-19?

Опубликовано  03.05.2023

В недавнем исследовании было показано, что частота возникновения инфарктов миокарда, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений увеличилась среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с марта 2020 г. по декабрь 2021 г.

Исследование было проведено учеными из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета (University of Texas Southwestern Medical Center).

Результаты наблюдения были опубликованы в издании «Circulation: Cardiovascal Quality and Outcomes».

В исследовании были использованы данные Реестра сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, госпитализированных с COVID-19, Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association COVID-19 CVD registry), национального многоцентрового реестра, созданного в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета.

Исследованием руководили Эрик Холл (Eric Hall), доктор медицинских наук, научный сотрудник — кардиолог Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, и Джеймс де Лемос (James de Lemos), доктор медицинских наук, профессор внутренних болезней и заведующий отделением кардиологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета (Division of Cardiology at UT Southwestern). Э. Холл объяснил, что несмотря на все достижения в лечении и проводимую вакцинацию, риск летального исхода и потребности в проведении искусственной вентиляции легких при COVID-19 остается высоким.

В начале пандемии Дж. Де Лемос и его коллега из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета Сандип Дас (Sandeep Das), доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, профессор внутренних болезней, инициировали создание Реестра госпитализированных пациентов с COVID-19, в котором основное внимание уделялось сердечно-сосудистым заболеваниям. На сегодня в этом проекте принимают участие более 100 больниц в США.

Ученые проанализировали частоту сердечно-сосудистых событий с начала пандемии в марте 2020 г. до декабря 2021 г. В исследование были включены 46 007 пациентов из 134 больниц. Была изучена демографическая информация, а также наличие у пациентов факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ожирение, курение и артериальная гипертензия. Они проанализировали эти данные на предмет изменений во времени на основе трехмесячных интервалов, при этом март 2020 г. рассматривался отдельно.

Были выявлены следующие тенденции:

  • средний возраст пациентов, поступивших в больницы с COVID-19, со временем снижался: в первые месяцы пандемии он составлял около 62 лет, а в последние несколько месяцев 2021 г. — около 55 лет;
  • в последние месяцы 2021 г. частота госпитализации больных с ожирением также была выше: 12,5% в первые месяцы пандемии и 15,6% к концу периода исследования;
  • частота выявления сердечно-сосудистых заболеваний при госпитализации на момент завершения исследования была примерно на 5% ниже, чем среди тех, кто был госпитализирован в первые дни пандемии;
  • несмотря на уменьшение возраста госпитализированных пациентов, частота развития сердечно-сосудистых событий (инфарктов миокарда, инсультов) возросла с 7% в марте 2020 г. до около 10% в декабре 2021 г.;
  • в то же время риск развития летального исхода у госпитализированных больных снизился с около 21% в марте 2020 г. до около 11% к декабрю 2021 г.

Авторы отмечают, что за исследуемый период повысилась частота развития инфарктов миокарда и инсультов. В то же время, вероятно, эти сердечно-сосудистые события гиподиагностировали в начале пандемии.

Дж. де Лемос подчеркнул необходимость дальнейшего исследования сердечно-сосудистых осложнений COVID-19, а также взаимосвязи респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  03.05.2023

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