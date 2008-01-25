Повышение эффективности противораковой терапии обусловливает увеличение количества пациентов, перенесших в анамнезе онкологические заболевания. В то же время в последующем у многих из них развиваются патологические состояния и заболевания вследствие проводимой противораковой терапии, в том числе другие виды рака. В некоторых случаях противораковая терапия оказывает токсический и проонкогенный эффект. Так, наиболее частой причиной летальных исходов у пациентов, которые перенесли рак в детском возрасте, является онкопатология новой локализации, развившаяся вследствие проонкогенного действия проведенного ранее противоракового лечения. Одним из наиболее часто диагностируемых видов онкопатологии у таких больных является инвазивный рак молочной железы.

В недавнем лонгитюдном когортном исследовании была проанализирована частота развития инвазивного рака молочной железы у пациентов, перенесших онкопатологию в детском возрасте.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Oncology».

Тара О. Хендерсон (Tara O. Henderson), доктор медицины, магистр здравоохранения из Детской больницы Комер Чикагского университета (University of Chicago Comer Children’s Hospital), с коллегами количественно оценили связь между изменениями в лечении пациентов с онкопатологией за последние 30 лет и последующим риском развития рака молочной железы в ретроспективном когортном исследовании, включив в него лиц, в анамнезе у которых отмечали рак, диагностированный в возрасте до 21 года.

В исследовании были проанализированы данные 11550 женщин, которые перенесли рак в детском или юношеском возрасте. У участниц в период наблюдения было диагностировано 583 случая рака молочной железы: 427 инвазивных и 156 карцином протоков молочной железы in situ. Исследователи установили, что к 45 годам рак молочной железы диагностировали у 8,1% участниц.

Так, у женщин с онкопатологией в анамнезе отмечали повышенный риск развития рака молочной железы по сравнению с популяцией в целом (сопоставимой по возрасту и полу).

Какие же изменения в терапевтических стратегиях противораковой терапии наблюдались за исследуемый период?

Изменения в терапии включали снижение частоты лучевой терапии грудной клетки (проводилась у 34; 22 и 17 % больных раком в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах соответственно) и лучевой терапии таза (26; 17 и 13% соответственно), а также повышение показателя применения химиопрепарата антрациклина (применялся у 30; 51 и 64% больных раком соответственно). Частота инвазивного рака молочной железы снижалась на 18% каждые 5 лет с момента установления диагноза первичного рака с поправкой на возраст на момент включения в исследование и возраст во время выявления заболевания.

Как объяснили ученые, результаты этого когортного исследования показывают, что риск развития инвазивного рака молочной железы у лиц, перенесших рак в детстве, снижался по мере снижения частоты применения лучевой терапии, прежде всего лучевой терапии органов грудной клетки.

По материалам www.jamanetwork.com/journals/jamaoncology;

www.medicalxpress.com