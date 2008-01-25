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Новости медицины и фармацииЧто мы знаем про риск развития новой локализации рака после противораковой терапии?

Что мы знаем про риск развития новой локализации рака после противораковой терапии?

Опубликовано  19.10.2022

Повышение эффективности противораковой терапии обусловливает увеличение количества пациентов, перенесших в анамнезе онкологические заболевания. В то же время в последующем у многих из них развиваются патологические состояния и заболевания вследствие проводимой противораковой терапии, в том числе другие виды рака. В некоторых случаях противораковая терапия оказывает токсический и проонкогенный эффект. Так, наиболее частой причиной летальных исходов у пациентов, которые перенесли рак в детском возрасте, является онкопатология новой локализации, развившаяся вследствие проонкогенного действия проведенного ранее противоракового лечения. Одним из наиболее часто диагностируемых видов онкопатологии у таких больных является инвазивный рак молочной железы.

В недавнем лонгитюдном когортном исследовании была проанализирована частота развития инвазивного рака молочной железы у пациентов, перенесших онкопатологию в детском возрасте.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Oncology».

Тара О. Хендерсон (Tara O. Henderson), доктор медицины, магистр здравоохранения из Детской больницы Комер Чикагского университета (University of Chicago Comer Children’s Hospital), с коллегами количественно оценили связь между изменениями в лечении пациентов с онкопатологией за последние 30 лет и последующим риском развития рака молочной железы в ретроспективном когортном исследовании, включив в него лиц, в анамнезе у которых отмечали рак, диагностированный в возрасте до 21 года.

В исследовании были проанализированы данные 11550 женщин, которые перенесли рак в детском или юношеском возрасте. У участниц в период наблюдения было диагностировано 583 случая рака молочной железы: 427 инвазивных и 156 карцином протоков молочной железы in situ. Исследователи установили, что к 45 годам рак молочной железы диагностировали у 8,1% участниц.

Так, у женщин с онкопатологией в анамнезе отмечали повышенный риск развития рака молочной железы по сравнению с популяцией в целом (сопоставимой по возрасту и полу).

Какие же изменения в терапевтических стратегиях противораковой терапии наблюдались за исследуемый период?

Изменения в терапии включали снижение частоты лучевой терапии грудной клетки (проводилась у 34; 22 и 17 % больных раком в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах соответственно) и лучевой терапии таза (26; 17 и 13% соответственно), а также повышение показателя применения химиопрепарата антрациклина (применялся у 30; 51 и 64% больных раком соответственно). Частота инвазивного рака молочной железы снижалась на 18% каждые 5 лет с момента установления диагноза первичного рака с поправкой на возраст на момент включения в исследование и возраст во время выявления заболевания.

Как объяснили ученые, результаты этого когортного исследования показывают, что риск развития инвазивного рака молочной железы у лиц, перенесших рак в детстве, снижался по мере снижения частоты применения лучевой терапии, прежде всего лучевой терапии органов грудной клетки.

По материалам www.jamanetwork.com/journals/jamaoncology;

www.medicalxpress.com

Опубликовано  19.10.2022

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