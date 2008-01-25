Что мы действительно знаем об антиоксидантах?

Большинство людей, вероятно, слышали, что продукты и добавки, богатые антиоксидантами, могут принести пользу здоровью, но многие могут не до конца понимать, что такое антиоксиданты и как они действуют в организме. Согласно статье, опубликованной в журнале «Biomolecules», понятие «антиоксидант» является одним из самых сбивающих с толку научных терминов, которые в научной литературе четко не определены.

Что такое антиоксиданты?

Антиоксиданты — это соединения, которые уменьшают или ингибируют клеточное повреждение благодаря своей способности нейтрализовать молекулы, называемые свободными радикалами.

Свободные радикалы — это молекулы, на внешней орбите которых находится 1 или несколько неспаренных электронов, что делает их нестабильными и высокореактивными. Организм создает их посредством нормальных эндогенных метаболических процессов, включая выработку энергии.

Организм также производит их в ответ на факторы окружающей среды и образа жизни, такие как пребывание на солнце, курение, потребление алкоголя и т.д.

Антиоксиданты подавляют процесс окисления, в ходе которого генерируются свободные радикалы, что приводит к повреждению клеток. Антиоксиданты безопасно взаимодействуют со свободными радикалами, нейтрализуя их до того, как они могут повредить белки, липиды и ДНК.

Оксидативный стресс возникает, когда в организме слишком много свободных радикалов. Этот дисбаланс может возникать из-за повышенной выработки свободных радикалов или снижения антиоксидантной защиты.

Свободные радикалы играют важную роль в нормальном физиологическом функционировании организма и способствуют здоровью человека. Однако когда в организме вырабатывается избыток свободных радикалов, это может повысить риск заболевания.

Например, многие хронические заболевания, включая болезни сердца и рак, связаны с прогрессирующим повреждением от свободных радикалов.

Системы антиоксидантной защиты

Клетки обладают системами антиоксидантной защиты, которые помогают контролировать производство свободных радикалов.

Например, клетки содержат антиоксидантные ферменты, которые помогают снизить уровень свободных радикалов. Первичные антиоксидантные ферменты в клетках включают супероксиддисмутазу (superoxide dismutase — SOD), каталазу (catalase — CAT), глутатионпероксидазу (glutathione peroxidase — GPx) и глутатионредуктазу (glutathione reductase — GRx).

Эти антиоксидантные ферменты известны как антиоксиданты первой линии защиты. Они помогают регулировать уровень свободных радикалов, нейтрализуя как свободные радикалы, так и другие молекулы, которые могут стать свободными радикалами.

Организм также производит метаболические антиоксиданты посредством метаболизма. К ним относятся липоевая кислота, глутатион, кофермент Q10, мелатонин, мочевая кислота, L-аргинин, металлохелатирующие белки, билирубин и трансферрин.

Однако есть некоторые антиоксиданты, которые организм не может производить, а это означает, что человек должен принимать их с пищей или путем употребления пищевых добавок. Эти питательные антиоксиданты включают каротиноиды, витамины-антиоксиданты, включая витамины C и E, селен, марганец, цинк, флавоноиды и жиры омега-3 и омега-6.

Пищевые и дополнительные антиоксиданты, как правило, получают наибольшее внимание в мире питания, потому что соблюдение диеты, богатой антиоксидантами, может помочь повысить антиоксидантную защиту организма.

Антиоксиданты в пище и добавках

Разобраться в тонкостях пищевых антиоксидантов может быть достаточно сложно. Многие антиоксиданты естественным образом содержатся в пище. Кроме этого, бесчисленное множество других соединений, касательно которых существуют утверждения, что они повышают антиоксидантную защиту организма, доступно в виде пищевых добавок.

Такие продукты, как фрукты, овощи, специи и орехи, содержат тысячи различных соединений, которые действуют как антиоксиданты.

Например, виноград, яблоки, груши, вишня и ягоды содержат группу растительных химических веществ, называемых полифенольными антиоксидантами. В природе существует более 8 тыс. различных полифенольных антиоксидантов.

Ярко окрашенные фрукты и овощи также содержат высокие концентрации каротиноидов — еще одного класса антиоксидантов.

Однако эти натуральные антиоксиданты пищевого происхождения значительно отличаются от тех, которые входят в состав пищевых добавок.

Например, существует множество форм витамина E, включая синтетический и натуральный витамин E. Все эти формы данного витамина могут по-разному влиять на организм.

Возможно, поэтому исследования, изучающие потенциальную пользу для здоровья от добавок витамина Е, дают противоречивые результаты.

Кроме того, добавки обычно содержат концентрированные дозы изолированных антиоксидантных соединений, которые могут влиять на здоровье иначе, чем продукты, богатые антиоксидантами.

Могут ли антиоксиданты навредить здоровью?

Совершенно очевидно, что диета, состоящая из продуктов, богатых антиоксидантами, особенно фруктов и овощей, полезна для общего состояния здоровья.

Однако взаимосвязь между использованием дополнительных антиоксидантов и профилактикой заболеваний менее выяснена.

Многие исследования показали, что употребление добавок, содержащих концентрированные дозы антиоксидантов, может принести пользу в определенных аспектах состояния здоровья.

Например, исследователи связали антиоксидантные добавки, в том числе омега-3 жиры, куркумин, селен, ресвератрол и витамин С, с различными положительными последствиями для здоровья.

При этом важно понимать, что если некоторые антиоксиданты могут принести пользу здоровью человека, который употребляет их по определенному показанию, это не означает, что использование дополнительных антиоксидантов всегда безопасно или необходимо.

Некоторые исследования показывают, что употребление определенных антиоксидантных добавок может нарушать естественные сигнальные пути организма и отрицательно влиять на здоровье.

Более того, исследования показали, что антиоксидантные добавки в высоких дозах могут быть вредными для определенных групп населения.

Например, ученые связали прием витамина Е с повышенным риском рака предстательной железы у здоровых мужчин. Точно также исследования связывают употребление добавок бета-каротина с повышенным риском рака легкого у курильщиков.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что добавление высоких доз витамина E, витамина A и бета-каротина может повысить риск смерти.

Это свидетельствует о том, что употребление добавок определенных антиоксидантов может нарушить естественную систему антиоксидантной защиты организма и даже нанести вред здоровью при неправильном использовании.

И наоборот, исследования неизменно связывают богатые антиоксидантами диеты с высоким содержанием овощей, фруктов, специй и других природных источников антиоксидантов со снижением риска заболеваний и не выявили связи с какими-либо неблагоприятными последствиями для здоровья.

По этой причине эксперты предлагают людям сосредоточиться на потреблении антиоксидантов с продуктами, которые они принимают в пищу. Они не рекомендуют употреблять добавки с высокими дозами антиоксидантов, если это специально не рекомендовано врачом.

По материалам medicalnewstoday.com,

иллюстрация msn.com