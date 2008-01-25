Что делать при укусе клеща?

Укусы клещей могут приводить к развитию различных заболеваний. Одно из наиболее распространенных — болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

Клещи распространены круглый год, но наиболее активны в теплые месяцы (апрель–сентябрь).

Если вы любите проводить время на природе, путешествовать пешком или занимаетесь садоводством, вам следует знать, на что обращать внимание и что делать, если вас укусил клещ.

Итак, в случае выявления клеща на коже Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендуют:

если клещ прикрепился к коже, его следует удалить. Для удаления используйте пинцет с тонкими концами, чтобы захватить его как можно ближе к коже. Клеща не следует крутить или дергать. Тяните его вверх постепенно. После удаления клеща протрите место укуса и руки спиртом или водой с мылом. Избавьтесь от него, спустив в унитаз. Если вы хотите принести клеща своему лечащему врачу для идентификации, поместите его в пластиковый пакет с застежкой-молнией или герметичный контейнер с влажным ватным тампоном или бумажным полотенцем;

проконсультироваться со своим лечащим врачом: узнайте, распространена ли в районе вашего проживания (районе, где вас укусил клещ) болезнь Лайма;

позвонить своему лечащему врачу, если появятся какие-либо из следующих симптомов: сыпь, повышенная температура тела, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, отек суставов.

Диагностика заболеваний, которые переносятся клещами, базируется на клинических симптомах, анамнезе укуса клеща и результатах анализа крови (выявляют антитела к возбудителю заболевания).

При большинстве клещевых заболеваний эффективна антибиотикотерапия.

Какие существуют меры профилактики укусов клещей?

Если вы планируете активный отдых на свежем воздухе, особенно в лесистой местности, важно соблюдать несколько простых мер предосторожности, чтобы защитить себя от укусов клещей:

носите светлую одежду с длинными рукавами и штанинами из плотной ткани. На светлой одежде клещ более заметен. Обязательно заправляйте штаны в носки, туфли или ботинки, чтобы клещи не могли легко попасть под штанины;

применяйте средства от насекомых. Рекомендуется использовать средства, содержащие в качестве действующих веществ диэтилтолуамид, пикаридин, IR3535, масло лимонного эвкалипта, параментандиол или 2-ундеканон. Также следует обработать одежду, обувь и снаряжение средствами, содержащими 0,5% раствор перметрина. Он сохраняет защитные свойства даже после нескольких стирок;

вернувшись с улицы, проверьте, нет ли на вашей коже или одежде клещей. Клещи могут попасть в ваш дом на одежде и домашних животных, а затем укусить человека, поэтому внимательно осмотрите домашних животных, одежду и рюкзаки;

применяйте рекомендованные ветеринаром средства для защиты вашего питомца от клещей;

примите душ в течение 2 ч после возвращения в помещение. Таким образом вы смоете неприкрепившихся клещей и снизите риск заражения болезнью Лайма и другими заболеваниями, переносимыми клещами.

По материалам www.medicalxpress.com