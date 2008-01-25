Что делать, если у ребенка обнаружили головные вши?

Для многих семей начало нового учебного года в школе — напряженное и увлекательное время года. Однако для некоторых семей возвращение в школу также означает появление неприятных нежеланных гостей: головных вшей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), ежегодно в США отмечают 6–12 млн случаев заражения головными вшами среди детей в возрасте 3–11 лет, преимущественно среди дошкольников, посещающих детские учреждения, и детей, учащихся в начальной школе. При этом риск заражения совместно проживающих членов их домохозяйств также очень высокий.

Что такое головные вши? Головные вши — это крошечные насекомые, питающиеся кровью кожи головы человека. Головные вши не являются переносчиками бактериальных или вирусных заболеваний, а их наличие не является признаком плохой личной гигиены или гигиены жилища. Головные вши ползают, но не умеют прыгать и летать.

Паразитирование головных вшей на коже называется педикулез. Чаще всего педикулез отмечается у детей и передается преимущественно при непосредственном контакте.

Риск распространения головных вшей наиболее высокий среди детей в семье или детей, которые тесно общаются в школе или на играх. Головные вши также могут распространяться при хранении предметов одежды вместе. Например, головные вши могут передаваться от одного ребенка к другому через шапки или шарфы, висящие на одном крючке или хранящиеся в одном шкафу или школьном шкафчике. Домашние животные, такие как собаки и кошки, не играют роли в распространении вшей.

Симптомы педикулеза могут включать:

зуд: наиболее частым симптомом наличия вшей является зуд кожи головы, шеи и ушей. Зуд — это проявление аллергической реакции на укусы вшей. Когда у человека впервые появляются вши, зуд может не возникать в течение 4–6 нед;

выявление вшей на коже головы: зачастую вшей трудно выявить, поскольку они маленькие, избегают света и быстро передвигаются;

наличие яиц вшей или гнид на стержнях волос. Гниды прилипают к стержням волос, их трудно увидеть, поскольку они очень маленькие. Их легче всего заметить вокруг ушей и по линии роста волос на шее. Пустые гниды легче выявить, поскольку они светлее по цвету и находятся дальше от кожи головы. Однако наличие гнид не означает, что вши живы;

изъязвления на коже головы, шеи и плеч, царапины, гиперемия кожи, расчесы, очаги инфицирования.

Что делать, если вы обнаружили у ребенка вшей?

Если вы подозреваете, что у кого-то из членов вашей семьи есть головные вши, обратитесь к врачу, чтобы подтвердить наличие головных вшей, прежде чем начинать лечение.

Врач может назначить препараты, содержащие перметрин или ивермектин. Для эффективного лечения педикулеза необходимо строго следовать рекомендациям врача по применению лекарственных средств от вшей, в том числе по проведению повторной обработки, и обработке личных вещей.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org