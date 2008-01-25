Причины возникновения зубной боли

Травма либо повреждение всего зуба или его части являются довольно частой причиной возникновения зубной боли (денталгии). Разрушение зуба — результат деструкции кариозной полости при кариесе.

У пациентов может отмечаться денталгия при кариесе, когда поражены более глубокие структуры зуба.

Внешний твердый слой зуба — эмаль. Расположенный под эмалью более мягкий слой — это дентин. Он представляет собой более чувствительную структуру, содержащую микроскопические трубочки, исходящие из центра зуба. В центре зуба расположена пульповая камера, в которой находится пульпа, состоящая из кровеносных сосудов и нервных волокон.

Если кариес поражает не только эмаль, но и дентин, кариозная полость может быть причиной ощущения пациентом дискомфорта.

Более глубокая кариозная полость приближается к центру зуба, скорее всего она станет первопричиной денталгии, поскольку в этом случае наблюдается обширное поражение структур зуба.

Помимо кариеса, возможны следующие причины денталгии.

Абсцесс зуба — это патологическое состояние, при котором инфекция развивается во внутренних структурах зуба, а также распространяется на его корень и костную ткань, окружающую зуб.

Травматическое поражение зуба или его перелом. Перелом зуба способен обнажить чувствительный дентин или даже пульпу. В некоторых случаях переломы не столь явные, хотя линия перелома может проходить глубоко в зубе (трещина зуба), вызывая боль в случае надавливания при откусывании или жевании.

Стоматологическая обработка зуба. После пломбирования или установления коронки зуб может быть более чувствительным. Это является характерным при глубоком кариесе, когда объем стоматологической обработки для полного излечения кариозного зуба является значительным. Вместе с тем следует отметить, что если остальные ткани зуба здоровые, зубная боль в этом случае довольно быстро проходит.

Бруксизм (ночное скрипение зубами). При бруксизме довольно часто возможно повреждение зубов, при котором наблюдается их повышенная чувствительность к раздражителям.

Инфекционные поражения десен или пародонта. При инфекционном поражении десен наблюдается их воспаление — гингивит. При инфекционном поражении пародонта, комплекса тканей, удерживающих зуб в альвеоле (лунке), возникает пародонтит. При гингивите и/или пародонтите наблюдаются кровоточивость, воспаление и отечность десен и/или пародонта. Поскольку десны и пародонт очень хорошо иннервируются средней и нижней ветвями тройничного нерва, эти заболевания часто сопровождаются денталгией.

Открытые корни зубов. Когда десна не покрывает корни зубов, их поверхности могут быть более чувствительными к таким раздражителям, как процесс очищения зубной щеткой или температура употребляемых продуктов питания и напитков.

Воспаление околоносовых пазух или синусит. Поскольку корни верхних моляров расположены близко к гайморовым пазухам, воспаление в гайморовой пазухе может вызвать чувствительность верхних моляров и денталгию.

«Зубы мудрости» или третьи моляры. Чаще всего в ротовой полости не хватает места для этих зубов. В результате третьи моляры полностью или частично застревают в челюсти или под десной.

Из-за плохой доступности третьи моляры сложно очистить от остатков пищи, поэтому довольно часто эти зубы подвержены кариесу, пульпиту и другим стоматологическим заболеваниям.

Проблемы с третьими молярами способны вызывать появление денталгии различной интенсивности: от тупой до сильной боли из-за давления при прорезывании, инфекционного поражения десен и/или пародонта, кариеса, пульпита и иных стоматологических заболеваний.

Какие таблетки лучше принимать при зубной боли?

Анальгетики при зубной боли

Часто люди задают вопросы: «Как обезболить зуб?»; «Какие таблетки от зубной боли следует принимать?»; «Что делать, если болит зуб?»; «Когда у ребенка болит зуб, чем можно обезболить?».

Отвечая на них, следует отметить, что для купирования зубной боли в стоматологической практике применяют препараты в форме таблеток от зубной боли, это парацетамол, а также лекарственные средства фармакотерапевтической группы нестероидных противовоспалительных препаратов, представители которой и их дозы будут указаны ниже.

Также необходимо отметить, что для купирования зубной боли некоторые пациенты используют наркотические анальгетики, однако гарантированное развитие зависимости при приеме лекарств этой фармакотерапевтической группы делает такое применение нежелательным, особенно в амбулаторных условиях, когда надлежащий контроль отсутствует.

Парацетамол (синоним: ацетаминофен). Применяют следующие дозы парацетамола при зубной боли:

для взрослых: 325–650 мг каждые 4–6 ч или 1 г каждые 8 ч;

для детей: 10 мг/кг массы тела каждые 4 ч или 15 мг/кг массы тела каждые 6 ч внутрь (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Комбинированные препараты, применяемые при зубной боли, основное действующее вещество которых — парацетамол. Применяют следующие дозы при зубной боли:

для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: по 1–2 таблетки каждые 4–6 ч по мере необходимости;

для детей в возрасте младше 12 лет: не рекомендованы для применения у детей данной возрастной категории.

Ибупрофен. Применяют следующие дозы ибупрофена при зубной боли:

для взрослых: 400–600 мг каждые 6–8 ч внутрь;

для детей: 20 мг/кг/сут, разделенные на 3–4 приема (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Кеторолака трометамин. Применяют следующие дозы кеторолака трометамина при зубной боли:

для взрослых и детей в возрасте старше 16 лет: стартовая доза составляет 20 мг, затем по 10 мг каждые 4–6 ч;

для детей: противопоказан для применения у детей в возрасте младше 16 лет (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Диклофенак. Применяют следующие дозы диклофенака при зубной боли:

для взрослых: 50 мг каждые 8 ч;

для детей: противопоказан для применения у детей (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Метамизол натрия. Применяют следующие дозы метамизола натрия при зубной боли:

для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет: по 250–500 мг каждые 12–24 ч. Максимальная суточная доза — 1 г;

для детей в возрасте 12–14 лет: по 250 мг каждые 12 ч;

для детей в возрасте младше 12 лет: противопоказан для приема детьми этого возраста.

Комбинированные препараты, применяемые при зубной боли, на основе метамизола натрия. Используют следующие дозы:

для взрослых и детей в возрасте старше 15 лет: по 1 таблетке каждые 12–24 ч. Максимальная доза — 2 таблетки;

для детей в возрасте младше 15 лет: не применяют у детей данной возрастной категории.

Нимесулид. Отвечая на вопрос: «Как принимать нимесулид при зубной боли?», следует отметить, что в таком случае применяют следующие дозы препарата:

для взрослых и детям в возрасте старше 12 лет: 100 мг каждые 12 ч;

для детей: противопоказан для применения у детей в возрасте младше 12 лет.

Перед применением любого препарата при зубной боли, обязательно ознакомьтесь с полной инструкцией по применению данного лекарственного средства!

Как часто можно принимать обезболивающие препараты при зубной боли?

Следует отметить, что поскольку для вышеупомянутых нестероидных противовоспалительных препаратов зарегистрирован довольной обширный перечень нежелательных реакций, принимать эти фармакотерапевтические средства для устранения (купирования) зубной боли необходимо в течение минимально возможного периода времени.

При первой же возможности следует немедленно обратиться к специалисту — врачу-стоматологу, или зубному врачу — для установления первопричины денталгии, определения тактики дальнейшего лечения диагностированного заболевания, основным симптомом которого является зубная боль.

Что делать, если зубная боль тревожит ночью?

Если у Вас возникла зубная боль ночью, следует обратиться в ближайшее медучреждение, заключившее договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание ургентной стоматологической помощи, в котором есть дежурный врач — стоматолог, или зубной врач, или же в любое другое медицинское учреждение любой формы собственности, оказывающее стоматологическую помощь при условии его работы в ночное время.

В случае невозможности такого обращения необходимо принять один из вышеуказанных препаратов и утром посетить ближайшее медицинское учреждение, в котором оказывают стоматологическую помощь.

Народные методы лечения при зубной боли

Необходимо помнить, что нижеперечисленные методы лечения при зубной боли являются краткосрочными, и они никоим образом не заменяют квалифицированную стоматологическую помощь.

Холодный компресс. Его можно применять для уменьшения выраженности боли, особенно если ее причиной являлась какая-либо травма.

Холодный компресс вызывает сужение кровеносных сосудов в области зубной боли. Это несколько уменьшает ее выраженность. Также холод способен уменьшить отек и воспаление.

Чтобы использовать этот метод, приложите завернутый в полотенце пакет со льдом к больному месту на 20 мин за один раз. Эту процедуру следует повторять каждые несколько часов.

Масло гвоздики. Масло гвоздики эффективно уменьшает выраженность зубной боли и воспаление. Оно содержит эвгенол — природный антисептик. Следует добавить несколько капель масла гвоздики в небольшой стакан с водой (около 100 мл) и прополоскать полость рта. Эту процедуру можно повторить несколько раз в сутки.

Чеснок. Благодаря наличию аллицина чеснок обладает антибактериальными свойствами. Раздавите один или несколько зубчиков чеснока таким образом, чтобы получилась паста, и затем нанесите ее на больное место на 15–20 минут, после чего следует прополоскать полость рта теплой водой. Эту процедуру можно повторять несколько раз в сутки.

Заключение

Зубная боль — это не только состояние, вызывающее дискомфорт у человека, но и защитный механизм, сигнализирующий о наличии тех или иных состояний или заболеваний зубов, десен, пародонта, костной ткани челюстей и/или анатомических структур, расположенных рядом. Поэтому пациенту не следует продолжительное время заниматься самолечением, выбирая самое сильное средство при зубной боли, в этом случае ему необходимо обратиться к квалифицированному врачу-стоматологу, или зубному врачу для лечения и дальнейшей профилактики заболевания, вызвавшего денталгию.