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Новости медицины и фармацииЧитаем состав косметических продуктов: опасны ли парабены?

Читаем состав косметических продуктов: опасны ли парабены?

Опубликовано  04.04.2023

Вы могли заметить, что многие средства по уходу за кожей и волосами рекламируются как «не содержащие парабенов». Что же такое парабены?

По химическому строению, парабены — это собирательное название группы близкородственных соединений — парагидроксибензоатов. Существует несколько различных типов парабенов, поэтому в составе определенных продуктов вы можете увидеть метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен или бутилпарабен. В составе косметических средств может быть также указано химическое название парабенов. Метилпарабен может быть указан, например, как 4-гидроксиметиловый эфир бензойной кислоты или метил-4-гидроксибензоат.

Парабены добавляют в небольших количествах (менее 1%) в продукты питания, лекарственные средства и косметику в качестве консервантов. Они препятствуют росту и размножению патогенных бактерий и грибов и таким образом способствуют увеличению срока годности и повышению безопасности продуктов.

При этом в составе одного продукта может быть применено несколько различных парабенов и их комбинации с другими консервантами.

Парабены всасываются через кожу и при употреблении внутрь, но, как правило, быстро выводятся из организма с мочой.

В ряде исследований на клеточных культурах или животных показано, что парабены могут оказывать влияние на эндокринную систему. В то же время на сегодня не до конца изучено их воздействие на эндокринную систему человека. В исследованиях было показано, про парабены проявляют слабую эстрогеноподобную активность, но не было установлено неблагоприятных последствий их влияния на организм человека.

Почему же тогда парабены вызывают у нас беспокойство? Это связано с тем, что в исследовании 2004 г. было показано содержание парабенов в тканях молочной железы, пораженной раком. Но корреляция не является причинно-следственной связью. Наличие парабенов в опухоли не означает, что парабены привели к развитию опухоли. При этом в данном исследовании не было проведено сравнения уровня содержания парабенов в опухолевых и здоровых тканях.

Следует помнить, что в токсикологии важнейшей является доза любого вещества. Парабены применяются в косметических и пищевых продуктах в небольших, потенциально безопасных количествах.

Отказ от парабенов стал очень эффективным маркетинговым инструментом. Если люди хотят продукты без парабенов и готовы платить за них больше, почему бы не предложить им такие продукты? Но отсутствие парабенов не означает отсутствие консервантов и не означает, что продукты безопаснее. Так, в продуктах «без парабенов» зачастую применяют менее эффективные консерванты. Таким образом, повышается риск снижения качества продукта до окончания его срока годности. Например, поступали сообщения о выявлении плесени в косметических продуктах «без парабенов».

Выбирая какой-либо продукт, с парабенами или без, задумайтесь, что «натуральное» — не всегда безопасное. Змеиный яд натуральный, как и уран, свинец и ртуть. В то же время многие вещи, которые мы используем каждый день, не задумываясь, например, ацетилсалициловая кислота, нейлоновая и силиконовая посуда, — синтетические. Название химического вещества также ничего не говорит о потенциальном риске. Например, этилбутаноат, пентилацетат, этен и каприновая кислота — названия веществ, содержащихся в бананах и многих других фруктах.

В конечном счете выбор продуктов, которые содержат парабены или нет, является личным. По мнению ряда экспертов, парабены хорошо изучены, безопасны и являются эффективными консервантами. В то же время вы можете выбрать продукты, не содержащие данный класс консервантов. При этом учитывайте, что они, вероятно, будут иметь более короткий срок хранения и содержат другие (зачастую менее эффективные) консерванты.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  04.04.2023

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