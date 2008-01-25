Черный чай: всего 2 чашки в день снизят риск летального исхода?

Чай является одним из наиболее широко употребляемых напитков во всем мире.

И черный, и зеленый чай получают из растения Camellia sinensis. Разница между двумя видами напитка заключается в том, как чайные листья обрабатываются после сбора. Их собирают, мнут и скатывают перед сушкой. Затем черный чай окисляют, подвергая его воздействию воздуха в течение некоторого времени.

В недавнем проспективном когортном исследовании, включившем данные около 500 000 человек из Британского биобанка (U.K. Biobank), были показаны преимущества употребления черного чая. Так, продемонстрировано, что употребление двух или более чашек черного чая в день с молоком или без него снижает риск летального исхода от всех причин на 12%.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine».

Так, в исследование были включены 498 043 мужчины и женщины в возрасте 40–69 лет. Все участники прошли медицинский осмотр и исследования крови, мочи и слюны. Кроме того, они заполняли базовую анкету о своих привычках пить чай, рационе питания, социально-экономическом статусе. Участники записывали, сколько чашек чая — в среднем — они выпивали каждый день и пили ли они чай очень горячим, горячим или теплым. Период наблюдения составил в среднем 11,2 года.

Результаты исследования были скорректированы с учетом рациона питания, образа жизни, наличия хронических/острых заболеваний в анамнезе, этнической принадлежности и социально-экономического статуса участников.

Чай употребляли почти 85% участников, из них 89% — черный. Большинство лиц, употреблявших чай, выпивали 2–5 чашек в день, при этом 19% респондентов выпивали более 6 чашек в день.

Доктор Маки Иноуэ-Чой (Maki Inoue-Choi), автор исследования и сотрудник Отдела эпидемиологии и генетики рака Национального института рака (Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute), объяснил, что добавление в чай молока или сахара, а так же температура напитка не влияли на наблюдаемую пользу черного чая.

Чай богат полифенолами и антиоксидантами. Ранее в исследованиях было показано, что полифенолы снижают риск развития гипертонической болезни, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета ІІ типа.

Черный чай содержит полифенолы, называемые теафлавинами и теарубигинами. Исследования показали, что теафлавины являются мощными антиоксидантами, а также проявляют противовоспалительные, противоопухолевые и противомикробные свойства, способствуют нормализации уровня липидов в крови. Также чай содержит кофеин. В исследованиях показано, что низкие дозы кофеина способствуют улучшению когнитивных функций и внимания, а также уменьшению массы тела. В то же время в высоких дозах (более 400 мг/сут) кофеин вызывает развитие тремора, нарушений сна, изжоги и повышение артериального давления. В среднем 3 чашки черного чая содержат 180 мг кофеина.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований при участии других групп населения. Кроме того, исследование имело ряд ограничений: например, не учитывался объём чашек чая, время заваривания и крепость напитка.

По материалам www.medicalnewstoday.com