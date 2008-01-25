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Новости медицины и фармацииЧерез COVID-19 очікувана тривалість життя може зменшитися в багатьох частинах світу

Через COVID-19 очікувана тривалість життя може зменшитися в багатьох частинах світу

Опубликовано  22.09.2020

Згідно з результатами нового дослідження пандемія нового коронавірусу може викликати короткочасне зменшення тривалості життя в багатьох частинах світу.

Використовуючи комп’ютерну модель, дослідники дійшли висновку, що показник інфікування, що становить лише 2%, може призвести до зменшення середньої тривалості життя в країнах з високою і середньою тривалістю життя (близько 80 років).

Згідно з даними дослідження, опублікованими 17 вересня 2020 р. у журналі «PLOS One», при більш високому рівні інфікування скорочення тривалості життя буде все більш вираженим, особливо в Європі та Північній Америці.

«Однак навіть у найбільш постраждалих регіонах очікувана тривалість життя, ймовірно, відновиться після того, як пандемія закінчиться», — повідомляє керівник дослідження Гійом Маруа (Guillaume Marois), дослідник Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Institute for Applied Systems Analysis), Австрія.

Співавтор дослідження Сергій Щербов зазначив, що Європі потрібні були десятиліття, щоб середня тривалість життя збільшилася на 6 років — з 72,8 року у 1990 р. до 78,6 року у 2019 р.

«У 2020 р. пандемія COVID-19 може повернути показник тривалості життя до значень, що спостерігалися деякий час назад. Однак ми не знаємо, що буде далі. У багатьох країнах смертність від COVID- 19 значно знижується, ймовірно, тому що протокол лікування COVID-19 став більш точним», — підкреслив С. Щербов.

За матеріалами medicinenet.com,

фото consumer.healthday.com

Опубликовано  22.09.2020

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