Миллионы людей ежедневно пьют кофе, газированные напитки и/или чай. Напитки, содержащие кофеин, являются наиболее часто потребляемыми стимуляторами в мире. Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина также считаются чрезвычайно популярным тонизирующим средством на протяжении более двух десятилетий, особенно среди молодых людей и подростков.

Профессор акушерства и гинекологии, заведующий отделением матери и плода Юго-Западного медицинского центра Техасского университета (University of Texas Southwestern Medical Center), США, Дэвид Б. Нельсон (David B. Nelson) отметил, что беременным следует соблюдать осторожность в отношении энергетических напитков и потребления кофеина в целом. Д.Б. Нельсон подчеркнул, что энергетические напитки содержат различное количество кофеина, поэтому следует проверять этикетки пищевых продуктов, чтобы понять, сколько кофеина и других ингредиентов они содержат.

Национальные руководства рекомендуют умеренное потребление кофеина менее 200 мг/сут для беременных или женщин, планирующих беременность. По данным экспертов Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), этот уровень, по-видимому, не связан с выкидышем или преждевременными родами, но связь между потреблением кофеина и задержкой роста плода остается неопределенной.

Содержание кофеина в энергетических напитках колеблется в диапазоне 50–500 мг в банке или бутылке. Чашка крепкого кофе содержит чуть менее 100 мг кофеина, а количество в газированных напитках сильно отличается. Например, кока-кола на 12 унций (около 350 мл) содержит около 34 мг кофеина, а диетическая кока-кола — 46 мг.

Регулирование продажи энергетических напитков, включая маркировку содержимого и предупреждения о вреде для здоровья, различается во всем мире. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) не регулирует энергетические напитки, которые обычно продаются как пищевые добавки или обычные напитки.

В недавнем выпуске журнала «Williams Obstetrics» сообщается, что чрезмерное потребление кофеина (около 500 мг/сут ) повышает риск выкидыша. Результаты исследования умеренного потребления — менее 200 мг/сут — не выявили повышения риска выкидыша. В недавнем исследовании установлено, что ежедневное потребление кофеина до периода беременности или в I триместр не было тесно связано с врожденными дефектами у плода.

Доктор Д. Нельсон объяснил, что отмена употребления кофеина может вызвать симптомы отмены, включая головную боль, усталость и сонливость, снижение бдительности, подавленное настроение, раздражительность и проблемы с концентрацией внимания. Он подчеркнул, что постепенное снижение потребления кофеина в течение нескольких недель до планирования беременности или с началом беременности способствует профилактике синдрома отмены.

Также Д. Нельсон рекомендует для повышения энергичности во время беременности:

регулярно выполнять физические упражнения;

придерживаться рационального питания;

пить много воды;

расслабиться или вздремнуть;

следовать регулярному графику сна.

По материалам www.medicalxpress.com