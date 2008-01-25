Чай снижает артериальное давление: какой механизм лежит в основе?

Чай является одним из самых популярных напитков во всем мире, уступая только воде.

И зеленый, и черный чай заваривают из листьев одного и того же куста Camellia sinensis, но зеленый чай, который производят из неферментированных листьев, содержит больше антиоксидантов. Окисление в процессе ферментации черного чая уменьшает количество антиоксидантов в его составе.

Несколько исследований показали, что зеленый чай препятствует развитию раковых заболеваний, снижает артериальное давление и риск сердечных заболеваний.

Однако молекулярный механизм, ответственный за влияние зеленого чая на артериальное давление, до сих пор неясен. Ученые из Калифорнийского университета (University of California), США, и Копенгагенского университета (University of Copenhagen) в Дании установили, что антиоксиданты в чае открывают определенные ионные каналы и могут расслаблять мышцы, выстилающие кровеносные сосуды.

Исследователи сообщают о своих открытиях в журнале «Cellular Physiology & Biochemistry».

Результаты исследования

Результаты нового исследования могут помочь в разработке более эффективных антигипертензивных препаратов, которые потенциально способны улучшить здоровье миллионов людей во всем мире.

По данным Национального института сердца, легких и крови (National Heart, Lung, and Blood Institute), США, контроль или снижение артериального давления может помочь предотвратить хроническое заболевание почек, сердечные приступы, сердечную недостаточность и, возможно, деменцию.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) сообщают, что почти у половины всех взрослых в США отмечают артериальную гипертензию.

Между тем, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у более 1 млрд человек во всем мире выявляют артериальную гипертензию.

Новое исследование впервые показывает, что 2 антиоксиданта в чае, известные как катехины, открывают белковый канал в мембранах гладкомышечных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Это позволяет положительно заряженным ионам калия покидать клетки.

Ученые установили, что катехины в зеленом чае активируют определенный тип ионного канала калия, называемый KCNQ5.

В ходе предыдущих исследований было выявлено, что этот белковый канал может лежать в основе антигипертензивного действия некоторых растений, которые тысячелетиями использовались в народной медицине.

Датчик напряжения

В новом исследовании ученые использовали компьютерное моделирование и мутировавшие версии белка канала, чтобы показать, что 2 катехина связываются с участком, который воспринимает изменения напряжения.

«Это связывание позволяет ионному каналу KCNQ5 открываться намного легче и раньше в процессе клеточного возбуждения», — объясняет старший автор исследования профессор Джеффри Эбботт (Geoffrey Abbott).

Теоретически это должно сделать мышечные клетки менее «возбудимыми» и, следовательно, менее склонными к сокращению. Вместо этого они расслабляются, расширяя кровеносные сосуды и снижая артериальное давление.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи измерили изменения напряжения на стенках артерий у крыс. Их результаты подтвердили, что 2 катехина, содержащиеся в чае, расслабляют и расширяют артерии, активируя ионный канал KCNQ5.

Чай с молоком

Авторы уверены, что добавление небольшого количества молока к черному чаю не снижает его антигипертензивного действия.

«Мы не думаем, что молоко может блокировать антигипертензивные свойства чая. Мы уверены, что среда в желудке человека будет отделять катехины от белков и других молекул молока, которые в противном случае блокировали бы полезные эффекты катехинов», — отметил Д. Эбботт.

По материалам medicalnewstoday.com