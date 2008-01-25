CDC попереджає про спалах стійкого до ліків черевного тифу в США

Новий стійкий до лікарських засобів штам Salmonella Typhi заразив щонайменше 71 особу в США, за даними Центрів із контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC).

Новий штам Salmonella Typhi, який має широку лікарську стійкість (extensively drug-resistant — XDR), спричинив великий спалах у пакистанській провінції Сінд, починаючи з 2016 р., і поширився по всій цій країні. Наразі даний збудник може «пустити корені» і в США.

Штами з широкою лікарською стійкістю Salmonella Typhi стійкі до антибіотиків, які зазвичай рекомендуються для лікування черевного тифу, включаючи ампіцилін, цефтріаксон, хлорамфенікол, ципрофлоксацин та триметоприм-сульфаметоксазол. Карбапенем і азитроміцин залишаються ефективними засобами проти даного штаму.

«Вперше в США були виявлені випадки стійкої до цефтріаксону інфекції Salmonella Typhi, якою, здається, не заразилися під час міжнародних поїздок», — зазначила Луїза Франсуа Уоткінс (Louise Francois Watkins), медичний працівник відділу епідеміології кишкових захворювань CDC.

За матеріалами medscape.com,

ілюстрація nutritionfit.org