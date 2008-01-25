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Новости медицины и фармацииCBD значительно уменьшает выраженность диабетической периферической невропатической боли

CBD значительно уменьшает выраженность диабетической периферической невропатической боли

Опубликовано  18.05.2021

В исследовании II фазы сублингвальная таблетка каннабидиола (cannabidiol CBD) снижала оценку боли у пациентов с диабетической периферической нейропатией примерно на 50%.

По данным компании «Pure Green Pharmaceuticals Inc», лечение пациентов с сахарным диабетом с умеренной и тяжелой нейропатической болью с помощью сублингвальной таблетки водорастворимого CBD привело к статистически и клинически значимому снижению как среднего, так и наивысших показателей боли по сравнению с плацебо.

В рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование II фазы (NCT04679545) были включены 54 пациента с болезненной диабетической периферической нейропатией (painful diabetic peripheral neuropathy — pDPN) стопы. Участники были рандомизированы в соотношении 1:1 для получения либо запатентованных сублингвальных таблеток компании «Pure Green Pharmaceuticals Inc», содержащих 20 мг CBD 3 раза в сутки, либо плацебо в течение 28 дней.

Компания сообщила, что пациенты, получавшие активное лечение, испытывали значительное снижение наивысшего уровня боли по сравнению с группой плацебо и у них значительно снизился средний уровень боли по сравнению с группой плацебо. Лечение с использованием CBD также приводило к статистически значимым улучшениям качества жизни и клинически значимому улучшению качества сна и снижению тревожности.

Главный медицинский директор «Pure Green Pharmaceuticals Inc» и сертифицированный анестезиолог, доктор Дебра Кимлесс (Debra Kimless), прокомментировала: «Достижение клинического и статистического обезболивания для этих пациентов всего за несколько недель было очень приятной неожиданностью. Интересно то, что результаты этого плацебо-контролируемого исследования отражали результаты открытого исследования pDPN компании «Pure Green Pharmaceuticals Inc», в котором оба исследования показали значительное снижение оценки боли примерно на 50%».

Стивен Голднер (Stephen Goldner), главный исполнительный директор компании и эксперт Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), добавил: «FDA стремится облегчить страдания пациентов в этой очень большой группе пациентов, особенно с учетом того, что COVID-19, похоже, увеличил количество пациентов с сахарным диабетом».

Диабетическая периферическая нейропатия — это боль, возникающая в результате повреждения периферических нервов в стопах и руках, вызванного хронически повышенным уровнем глюкозы в крови. Данное состояние выявляют у более 50% пациентов с сахарным диабетом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), у 34,2 млн человек в США отмечают сахарный диабет, а еще у 88 млн — предиабет.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  18.05.2021

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