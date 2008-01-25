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Новости медицины и фармацииБританський варіант коронавірусу не пов'язаний з більш тяжкими формами COVID-19: результати дослідження

Британський варіант коронавірусу не пов'язаний з більш тяжкими формами COVID-19: результати дослідження

Опубликовано  14.04.2021

Згідно з даними нового дослідження, варіант коронавірусу B.1.1.7, вперше виявлений у Великобританії минулого року, не викликає більш тяжкі форми COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів, незважаючи на те, що він може легше поширюватися.

У дослідженні, опублікованому в медичному журналі «Lancet» 12 квітня 2020 р., розглядалися дані про госпіталізацію пацієнтів минулої осені у 2 лікарнях Великобританії. Виявлено, що пацієнти, інфіковані варіантом B.1.1.7, не піддавалися підвищеному ризику розвитку більш тяжкої форми COVID-19 або смерті.

Дослідження також показало, що пацієнти, інфіковані штамом B.1.1.7, мали більш високе вірусне навантаження — більшу кількість вірусу у своєму організмі. Один із провідних авторів дослідження Ден Фремптон (Dan Frampton) заявив, що більше високе вірусне навантаження у пацієнтів, інфікованих британським варіантом, може бути причиною того, що вірус легше поширюється. Минулого тижня Рошель Валенски (Rochelle Walensky), директор Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) оголосила, що варіант B.1.1.7 тепер став домінуючим штамом вірусу, який циркулює в США.

Однак незважаючи на останні висновки, поки немає чіткого консенсусу щодо вірулентності варіанту B.1.1.7.

Так, дослідження, опубліковане в журналі «Nature» минулого місяця, показало, що цей варіант вірусу може бути пов’язаний з підвищеним ризиком смерті на 61% порівняно з попередніми варіантами. Інше дослідження, опубліковане у виданні «British Medical Journal» минулого місяця, показало, що у осіб віком старше 30 років ризик смерті від британського варіанту вірусу на 64% вищий, ніж від інших штамів.

За матеріалами www.forbes.com

Опубликовано  14.04.2021

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