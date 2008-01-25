Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБританские власти сообщили о выявлении новой версии SARS-CoV-2

Британские власти сообщили о выявлении новой версии SARS-CoV-2

Опубликовано  17.12.2020

«На юго-востоке Англии выявлен новый вариант COVID-19, который может быть связан с более быстрым распространением», — заявил 14 ноября в парламенте министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock). По данным Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England’s — PHE), за последние дни примерно в 60 населенных пунктах было выявлено около 1100 случаев заражения VUI-202012/01.

Вариант, идентифицированный в Англии, демонстрирует несколько генетических изменений, одно из которых представляет особый интерес. Это мутация N501Y, которая отмечается в генетической последовательности, кодирующей белок шипа (или белок spike). Расположенный на поверхности вируса, он является своего рода ключом, который позволяет ему цепляться за клетки и проникать в них для размножения. «Изменения в этом белке могут привести к тому, что вирус станет более заразным и легче распространится между людьми», — заявила PHE. Кроме того, большинство вакцин нацелены на выработку иммунитета именно к этому компоненту вируса. Пока, однако, нет доказательств того, что штамм оказывает какое-либо влияние на тяжесть заболевания, реакцию антител или эффективность вакцины, отмечает PHE.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы попытаться определить влияние этой мутации на инфекцию. «Еще слишком рано делать какие-либо выводы», — цитирует «BBC» Алана МакНелли (Alan McNally), профессора эволюционной микробной геномики из Университета Бирмингема (University of Birmingham).

С момента его появления в конце 2019 г. уже идентифицировано более 20 000 мутаций в геноме SARS-CoV-2. Среди них только одна (мутация D614G, которая также влияет на белок Spike), похоже, оказала влияние: она немного повысила трансмиссивность вируса и, возможно, его уязвимость  для антител. Эта мутация сейчас преобладает. Подробную информацию о генетических последовательностях вирусов, собранных у пациентов, можно получить на платформе с открытым доступом «Nextstrain».

По материалам gov.uk; bbc.com; nextstrain.org

Опубликовано  17.12.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости