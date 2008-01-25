Британские власти сообщили о выявлении новой версии SARS-CoV-2

«На юго-востоке Англии выявлен новый вариант COVID-19, который может быть связан с более быстрым распространением», — заявил 14 ноября в парламенте министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock). По данным Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England’s — PHE), за последние дни примерно в 60 населенных пунктах было выявлено около 1100 случаев заражения VUI-202012/01.

Вариант, идентифицированный в Англии, демонстрирует несколько генетических изменений, одно из которых представляет особый интерес. Это мутация N501Y, которая отмечается в генетической последовательности, кодирующей белок шипа (или белок spike). Расположенный на поверхности вируса, он является своего рода ключом, который позволяет ему цепляться за клетки и проникать в них для размножения. «Изменения в этом белке могут привести к тому, что вирус станет более заразным и легче распространится между людьми», — заявила PHE. Кроме того, большинство вакцин нацелены на выработку иммунитета именно к этому компоненту вируса. Пока, однако, нет доказательств того, что штамм оказывает какое-либо влияние на тяжесть заболевания, реакцию антител или эффективность вакцины, отмечает PHE.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы попытаться определить влияние этой мутации на инфекцию. «Еще слишком рано делать какие-либо выводы», — цитирует «BBC» Алана МакНелли (Alan McNally), профессора эволюционной микробной геномики из Университета Бирмингема (University of Birmingham).

С момента его появления в конце 2019 г. уже идентифицировано более 20 000 мутаций в геноме SARS-CoV-2. Среди них только одна (мутация D614G, которая также влияет на белок Spike), похоже, оказала влияние: она немного повысила трансмиссивность вируса и, возможно, его уязвимость для антител. Эта мутация сейчас преобладает. Подробную информацию о генетических последовательностях вирусов, собранных у пациентов, можно получить на платформе с открытым доступом «Nextstrain».

По материалам gov.uk; bbc.com; nextstrain.org