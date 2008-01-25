Что такое бронхит?

Бронхит — это воспалительное заболевание бронхов, преимущественно крупных и средних, различной этиологии.

Острый бронхит

Острый бронхит — это заболевание, для которого характерно наличие кратковременного и ограниченного воспалительного процесса в крупных и средних бронхах без рентгенологических признаков пневмонии (воспаления легких).

Для острого бронхита характерно наличие непродуктивного (без отхождения мокроты) или продуктивного (с отхождением мокроты) кашля продолжительностью до 3 нед. Если кашель сохраняется в течение 3 и более недель, с большой долей вероятности можно утверждать, что у пациента развилось отличное от острого бронхита заболевание.

Причины острого бронхита

Считается, что около 90% всех эпизодов острого бронхита вызывает целый ряд вирусов, и около 10% случаев — бактериальные патогены, в основном микоплазмы, в частности Mycoplasma pneumoniae, хламидии, в частности Chlamydia pneumonia, и возбудители коклюша — Bordetella pertussis.

Современные методы молекулярной диагностики позволяют выделить значительное число видов вирусов, вызывающих острый бронхит, особенно при повторном заражении взрослых вирусами, преимущественно наблюдающимися у детей, например респираторным синцитиальным вирусом, вирусами парагриппа, метапневмовирусом человека.

Вирусы гриппа А и В наиболее часто вызывают периодические вспышки острого бронхита, как у взрослых, так и у детей, поскольку обладают высокой контагиозностью (способностью к заражению).

Несмотря на то что основным симптомом риновирусной и коронавирусной инфекций является заложенность носа, эти вирусы довольно часто являются причиной острого бронхита.

Аденовирусы типов 4, 7 и 14; энтеровирусы, в частности вирус Коксаки; а также вирус кори, особенно у детей, вирус простого герпеса человека также могут стать причиной острого бронхита (Walsh Е.Е., 2020).

Хронический бронхит

Хронический бронхит — это хроническое воспалительное заболевание бронхов с постоянным кашлем и отхождением мокроты, которое наблюдается не менее 3 мес в году в течение 2 и более лет. При этом указанные симптомы не взаимосвязаны с другими заболеваниями бронхопульмональной системы, верхних дыхательных путей, других органов и систем (Окороков А.Н., 2001).

Причины хронического бронхита

В отличие от острого бронхита хронический возникает в результате постоянной или периодической ингаляции различных ирритантов (раздражителей) трахеобронхиального дерева.

Наиболее распространенными ирритантами являются: сигаретный дым, атмосферный воздух, загрязненный различными вредными веществами, например диоксидами азота и серы; различные летучие химические соединения, споры грибов и другие вредные факторы окружающей среды.

Хронический бронхит развивается постепенно, с течением времени ирританты вызывают паралич мерцательного эпителия слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, который обеспечивает защиту бронхов от бактерий, ирритантов и воздействия иных вредных факторов окружающей среды благодаря постоянному удалению слизи из дыхательных путей и трахеобронхиального дерева. Слизь продуцируют бокаловидные клетки, также расположенные в слизистой оболочке бронхов.

В результате длительного воздействия ирритантов наблюдаются разрушение мерцательного эпителия и повышенная секреция слизи бокаловидными клетками. Поскольку слизь не выводится из трахеобронхиального дерева вследствие разрушения мерцательного эпителия, происходит ее накопление внутри бронхов, что обусловливает размножение болезнетворной бактериальной микрофлоры и поддержание воспалительного процесса в них.

Основные симптомы бронхита

Симптомы острого бронхита у детей и взрослых. У большинства детей и взрослых острый бронхит начинается с признаков, характерных для обычной простуды: общего недомогания, заложенности носа, ринита и ринореи (выделения носовой слизи), боли в горле, и повышения температуры тела до 38 °С. Указанные симптомы характерны для вирусных инфекций — основной причины острых респираторных заболеваний.

К указанным признакам затем присоединяется кашель — ведущий симптом острого бронхита.

В случае легкого течения заболевание продолжается около 7–10 сут, при среднетяжелом и тяжелом теченииؘ — кашель может наблюдаться в течение до 3 и более недель.

Также при остром бронхите довольно часто у пациентов отмечают одышку.

Тяжесть течения заболевания и преобладание тех или иных симптомов острого бронхита может меняться в зависимости от конкретного возбудителя. Лихорадку чаще отмечают при инфекциях, вызванных вирусами гриппа и аденовирусами, чем при обусловленных риновирусом или риносинцитиальным вирусом как у детей, так и у взрослых.

У лиц, инфицированных риносинцитиальным вирусом или вирусом простого герпеса, чаще наблюдается охриплость голоса, чем у пациентов, заразившихся вирусами гриппа.

Возраст пациента, наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний, иммунитет и факторы окружающей среды, например пассивное курение, могут влиять на клиническую картину и тяжесть заболевания.

Например, у лиц пожилого возраста и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфицированных вирусами гриппа или риносинцитиальным вирусом, или метапневмовирусом, острый бронхит продолжается в течение 16–17 сут в отличие от более молодых людей, у которых заболевание продолжается в среднем 7–10 сут.

При остром бронхите, вызванном микоплазмами, наблюдается мучительный раздражающий кашель с минимальным количеством мокроты, который, однако, вызывает максимальный дискомфорт в грудной клетке (Walsh Е.Е., 2020).

Симптомы хронического бронхита. Тремя наиболее распространенными симптомами хронического необструктивного и обструктивного бронхита являются: кашель, отхождение мокроты и одышка. Многие пациенты отмечают у себя наличие этих симптомов в течение нескольких месяцев или даже лет перед первым обращением за медицинской помощью.

В начале заболевания кашель беспокоит пациента только в фазу обострения, во время ремиссии он практически не возникает. По мере прогрессирования хронического бронхита фаза ремиссии укорачивается, а период обострения увеличивается, и кашель становится постоянным.

Усиление кашля при хроническом бронхите происходит в сырую погоду, при высокой влажности атмосферного воздуха. В сухую погоду кашель пациента практически не беспокоит. Также усиление кашля отмечается при резкой смене температуры окружающей среды, например при выходе из теплого помещения на холодную улицу.

Максимальная выраженность кашля при хроническом бронхите наблюдается в утренние часы, поскольку именно в это время отмечается наиболее высокая активность мерцательного эпителия, защищающего бронхи от отрицательного воздействия внешних факторов.

Выделение мокроты является одним из наиболее частых симптомов хронического бронхита. Мокрота может быть слизистой, гнойно-слизистой, гнойной, иногда может содержать прожилки крови.

В самом начале хронического бронхита мокрота может быть слизистой и прозрачной. По мере прогрессирования заболевания постепенно она становится слизисто-гнойной или гнойной. Гнойная мокрота более вязкая, поэтому выделяется из трахеобронхиального дерева гораздо тяжелее.

Обычный суточный объем мокроты у больного с хроническим бронхитом — 50–70 мл.

При хроническом бронхите вне периода обострения обычно одышка пациента не беспокоит. При его обострении наблюдается одышка, ее выраженность зависит от тяжести обострения.

Первые признаки обострения хронического бронхита:

повышение общей слабости, появление недомогания, снижение общей работоспособности;

усиление приступов кашля, а также увеличение их количества;

повышение объема выделяемой при кашле мокроты;

изменение характера мокроты: наблюдается преобладание гнойной над слизистой;

если у пациента наблюдалась исключительно гнойная мокрота, при обострении ее цвет становится насыщеннее, повышается ее вязкость;

субфебрильная температура тела: при измерении в подмышечной впадине — в диапазоне 37,2–37,9 °С;

учащенное сердцебиение при нормальной температуре тела (более 90–100 уд./мин);

появление одышки или усиление при ее наличии до обострения (Окороков А.Н., 2001).

Медикаментозное лечение при остром бронхите: список препаратов

Лечение пациентов с острым бронхитом, как правило, симптоматическое и направлено на уменьшение частоты и выраженности симптомов.

Лекарства, применяемые при остром бронхите

Противокашлевые фармакотерапевтические средства для устранения сухого (непродуктивного, без выделения мокроты) кашля:

бутамирата цитрат;

глауцина гидробромид;

декстрометорфан;

леводропизин;

преноксдиазин;

исландского мха экстракт густой.

Отхаркивающие средства при продуктивном (влажном, с выделением мокроты) кашле для улучшения реологических свойств мокроты (уменьшения вязкости) и лучшего ее выделения из трахеобронхиального дерева:

амброксола гидрохлорид;

ацетилцистеин;

бромгексина гидрохлорид;

карбоцистеин;

алтея лекарственного корня экстракт сухой;

девясила корни и кореневища;

душицы обыкновенной трава;

плюща обыкновенного листьев экстракт сухой;

тимьяна травы экстракт сухой;

комбинированные фитопрепараты, содержащие в своем составе органы растений, обладающих отхаркивающими свойствами;

комбинированные препараты, содержащие в своем составе два и более действующих веществ, обладающих отхаркивающими свойствами.

Для улучшения отхождения мокроты при остром бронхите можно делать ингаляции с гидрокарбонатными (щелочными) минеральными водами.

3. Агонисты β 2 -адренорецепторов короткого действия для купирования приступа бронхоспазма у пациента:

сальбутамола сульфат;

фенотерола гидробромид.

Жаропонижающие средства при наличии у пациента температуры тела 38 °С и выше; при субфебрильной температуре (37,2–37,9 °С в подмышечной впадине) — в случаях ее непереносимости или высокой судорожной готовности у ребенка при повышении температуры тела:

ацетаминофен или парацетамол;

ибупрофен,

мефенаминовая кислота.

При бронхите без повышения температуры тела назначать жаропонижающие средства не следует.

В случае наличия интоксикационного синдрома пациенту следует увеличить суточный объем потребляемой жидкости до 2,5–3 л.

Стоит ли принимать антибиотики при остром бронхите? Поскольку почти в 90% случаев причиной острого бронхита являются вирусы, антибактериальные средства и антибиотики в этом случае будут неэффективными.

Что нельзя делать при остром бронхите? В случае острого бронхита с повышением температуры тела до 37,5 °С и выше нельзя использовать горчичники.

Медикаментозное лечение при хроническом бронхите

Стоит ли принимать антибиотики при хроническом бронхите?

Антибиотики при бронхитах назначают при наличии в трахеобронхиальном дереве активного, вызванного бактериальной микрофлорой, инфекционного процесса, обусловливающего обострение хронического бронхита (см. Первые признаки обострения хронического бронхита).

Антибиотики назначают в различных лекарственных формах, как для перорального приема, так и для парентерального введения (внутримышечно или внутривенно).

Группы антибиотиков, применяемые при обострениях хронического бронхита

Комбинированные препараты пенициллинов и ингибиторов бета-лактамаз:

амоксициллин и клавулановая кислота;

ампициллин и сульбактам;

пиперациллин и тазобактам.

Цефалоспорины II–III поколений:

II поколение: цефуроксим;

III поколение: цефоперазон, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон и их комбинации с ингибиторами лактамаз; цефдинир, цефиксим, цефтибутен.

Макролиды:

азитромицин;

кларитромицин;

мидекамицин;

эритромицин.

Фторхинолоны:

гатифлоксацин;

левофлоксацин;

моксифлоксацин.

Другие группы фармакотерапевтических средств для лечения пациентов с обострениями хронического бронхита

Список отхаркивающих, жаропонижающих средств и агонистов β 2 -адренорецепторов короткого действия для устранения приступа бронхоспазма в случае обострения хронического бронхита смотрите в разделе Медикаментозное лечение при остром бронхите: список препаратов.

Профилактика бронхита

Профилактика бронхита у детей заключается в защите ребенка от возбудителей острых респираторных заболеваний, поэтому одной из первых профилактических мер является соблюдение календаря прививок, то есть вакцинация ребенка в срок, поскольку, например, вирус кори или возбудитель коклюша Bordetella pertussis являются довольно частой причиной острого бронхита у детей.

Закаливание, занятия физической культурой, прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание жилых и учебных помещений, отсутствие вредных привычек, в первую очередь табакокурения, у ребенка и членов семьи, разнообразный и сбалансированный рацион питания с достаточным, согласно возрасту, количеством белков, жиров и углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, а также крепкий и здоровый сон способствуют поддержанию здоровья иммунной системы, которая, в свою очередь, предупреждает развитие острых респираторных заболеваний, тем самым предотвращая развитие бронхита у ребенка.

Бронхитؘ — «вечное» заболевание

Учитывая крайне широкую распространенность бронхитов в человеческой популяции, вопросы этиологии, диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний будут оставаться актуальными еще многие и многие годы.