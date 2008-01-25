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Новости медицины и фармацииБронхиальная астма: новые возможности терапии

Бронхиальная астма: новые возможности терапии

Опубликовано  10.06.2022

В 1991 г. были опубликованы первые рекомендации Национальной программы обучения и профилактики астмы (National Asthma Education and Prevention Program — NAEPP). С тех пор агонисты β2-адренорецепторов короткого действия (short-acting β2-agonists — SABA) рекомендуют в качестве терапии первой линии при оказании неотложной помощи в случае развития астматического приступа у пациентов с бронхиальной астмой любой степени тяжести. В обновлении Национальной программы обучения и профилактики астмы, опубликованном в 2020 г., впервые были рекомендованы 2 дополнительных метода экстренной терапии:

  • для пациентов с бронхиальной астмой легкой степени был рекомендован ингалятор, содержащий агонист β2-адренорецепторов короткого действия в сочетании с отдельным ингаляционным глюкокортикостероидом;
  • для пациентов с персистирующей бронхиальной астмой средней и тяжелой степени рекомендовано применение комбинации ингаляционного глюкокортикостероида и формотерола при развитии астматических приступов в дополнение к поддерживающей терапии (так называемая SMART-терапия).

В недавнем исследовании была проведена оценка эффективности комбинации альбутерола и глюкокортикостероидов в одном доставочном устройстве для купирования астматических приступов у пациентов с персистирующей бронхиальной астмой средней и тяжелой степени.

В исследовании, проведенном на базе 295 центров, приняли участие 3132 пациента с неконтролируемой бронхиальной астмой средней и тяжелой степени. Все они проходили поддерживающую терапию глюкокортикостероидами.

В исследовании было показано, что использование по требованию дозированного ингалятора, содержащего альбутерол (180 мкг) и будесонид (160 мкг), в качестве  неотложной помощи при развитии астматических приступов, снижает риск тяжелых обострений бронхиальной астмы на 26% по сравнению с монотерапией альбутеролом. Известно, что обострения бронхиальной астмы значительно снижают качество жизни пациентов. Кроме того, в исследовании была продемонстрирована хорошая переносимость комбинации альбутерол/будесонид.

В исследование были включены пациенты в возрасте старше 4 лет, при этом только 83 больных в возрасте 4–11 лет и 100 пациентов в возрасте 12–17 лет. Сегодня полученные результаты можно экстраполировать только на лиц в возрасте 18 лет и старше. Пациенты в возрасте 18–64 лет составляли 76% всех больных, включенных в исследование.

В исследованиях установлена эффективность SMART-терапии с применением формотерола/ингаляционного глюкокортикостероида у пациентов со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой. Сегодня необходимы дальнейшие исследования, в которых была бы проведена сравнительная оценка эффективности SMART-терапии с применением комбинации формотерол/ингаляционный глюкокортикостероид и альбутерол/ингаляционный глюкокортикостероид.

На сегодня комбинация альбутерола и ингаляционного глюкокортикостероида в одном ингаляторе зарегистрирована не во всех странах (так, она не зарегистрирована в США). При этом именно применение фиксированной комбинации в одном ингаляторе способствует большей приверженности пациентов к лечению по сравнению с применением двух отдельных ингаляторов.

При этом в недавнем исследовании, проведенном в Израиле, было показано, что при применении агонистов β2-адренорецепторов короткого действия для купирования приступа бронхиальной астмы необходимо каждый раз применять и ингалятор, содержащий глюкокортикостероид. Так, при применении двух ингаляторов — агонистов β2-адренорецепторов короткого действия и ингаляционных глюкокортикостероидов — риск развития обострений был ниже на 15% по сравнению с применением только агонистов β2-адренорецепторов короткого действия для купирования приступов бронхиальной астмы.

Исследование эффективности ингаляционной терапии при бронхиальной астме с применением комбинации альбутерола/глюкокортикостероида потенциально расширит возможности для индивидуализации терапии и улучшения качества жизни больных.

По материалам www.nejm.org

Опубликовано  10.06.2022

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