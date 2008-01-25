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Новости медицины и фармацииБронхиальная астма: насколько важен индивидуальный подбор биологической терапии?

Бронхиальная астма: насколько важен индивидуальный подбор биологической терапии?

Опубликовано  26.07.2022

В недавнем исследовании при участии пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы были проанализированы клинические эффекты замены одного биологического препарата другим.

Так, сегодня для лечения лиц с персистирующей бронхиальной астмой тяжелой степени доступно несколько биологических препаратов: омализумаб, бенрализумаб, меполизумаб, дупилумаб и реслизумаб. Это инъекционные лекарственные средства, которые применяют при недостаточной эффективности других методов терапии у пациентов с данной патологией.

В исследовании оценивали как эффективность применения этих лекарств у взрослых с тяжелым течением бронхиальной астмы, так и клинические эффекты замены одного биологического препарата другим.

В исследование было включено 2793 пациентов, из которых 66% (n=1832) получали биопрепараты. Наиболее часто применяемым биологическим препаратом был омализумаб (47% больных). У 16% участников исследования была проведена коррекция терапии в период наблюдения — замена одного биологического препарата на другой. Коррекция лечения проводилась при ухудшении течения заболевания после начала приема биологического препарата или при снижении его эффективности со временем.

В исследовании было показано, что у пациентов, начавших прием биопрепаратов в течение периода исследования, частота возникновения обострений бронхиальной астмы была ниже 58%, чем у лиц, не принимающих биологические препараты. При этом у пациентов, принимавших биологические препараты весь период наблюдения, частота развития обострений бронхиальной астмы была на 89% ниже, чем у больных, которые не принимали биологические препараты. Кроме того, было показано, что биологические препараты, не являющиеся анти-иммуноглобулинами Е (IgE), оказывают более выраженный эффект по сравнению с моноклональными антителами против IgE.

Также в исследовании было показано, что коррекция терапии со сменой биологического препарата дополнительно снижала риск развития обострений.

Ведущий автор Рейнольд А. Панеттьери-младший (Reynold A. Panettieri Jr.), вице-канцлер трансляционной медицины и научный директор Института трансляционных исследований Рутгерса (Rutgers Institute for Translational Medicine), объяснил, что во всех случаях, когда эффект от применения биологического препарата недостаточно выражен, необходимо его заменить. Он подчеркнул, что эти лекарственные средства имеют различия в механизмах действия, потому их эффект будет индивидуально варьироваться.

Таким образом, применение биологических препаратов способствует улучшению клинического состояния больных и снижению риска развития обострений. Однако дальнейшая индивидуальная коррекция с подбором оптимального биологического лекарственного средства дополнительно снижает риск развития тяжелых обострений.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Allergy, Asthma & Immunology».

По материалам www.medicalxpress.com,

www.annallergy.org

Опубликовано  26.07.2022

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