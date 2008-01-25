Бронхиальная астма: как повысить эффективность терапии?
Такие респираторные заболевания, как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, характеризуются сужением дыхательных путей и затрудненным дыханием. Сокращение гладких мышц бронхов обусловливает сужение дыхательных путей. Известно, что нейротрансмиттеры и гормоны адреналин и норадреналин вызывают расслабление гладкой мускулатуры дыхательных путей путем активации β-адренорецепторов. β1— и β2-адренорецепторы представляют собой два основных типа β-адренорецепторов. Препараты, которые избирательно стимулируют β2-адренорецепторы, экспрессируемые на поверхности мышечных клеток дыхательных путей, являются первой линией терапии при симптомах бронхиальной астмы и других бронхообструктивных заболеваний. Связывание агониста β2-адренорецепторов с рецептором приводит к активации Gs-белка, который опосредует действие этих препаратов на расслабление гладкой мускулатуры.
β2-адреномиметики способствуют расслаблению мышц дыхательных путей и уменьшению бронхоспазма. В то же время, по оценкам экспертов, эффективность применения этих лекарственных средств снижается при длительном приеме.
В недавнем исследовании, проведенном с комбинированием метода компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов, были выявлены молекулы, избирательно повышающие эффективность препаратов, стимулирующих β2-адренорецепторы.
Так, исследователи предложили применять аллостерические модуляторы — молекулы, модулирующие ответ рецептора на стимулирующие или ингибирующие лекарственные средства. Сами по себе они не влияют непосредственно на сигнальные пути, а только усиливают или ингибируют эффекты связывания рецепторов с их агонистами или ингибиторами. Соответственно, эти аллостерические модуляторы также усиливали способность β2-адренергических препаратов вызывать расслабление мышц дыхательных путей. При этом аллостерические модуляторы с меньшей вероятностью провоцируют развитие побочных эффектов.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «PNAS».
Исследователи объяснили, что потенциально применение аллостерических модуляторов может позволить принимать β2-адреномиметики в более низких дозах при сохранении долгосрочной терапевтической эффективности.
Дипак Дешпанде (Deepak Deshpande), автор исследования, доктор философии и профессор Университета Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson University) в Филадельфии, объяснил, что был разработан новый класс соединений, улучшающих передачу сигналов (включая Gs-белки) и способствующих более выраженной бронходилатации. Это уникальный способ повышения терапевтической эффективности β2-агонистов. Потенциально результаты исследования будут способствовать разработке β2-агонистов следующего поколения с улучшенной терапевтической эффективностью.
Д. Дешпанде подчеркнул необходимость продолжения клинических исследований, в частности изучения аллостерических модуляторов β2-агонистов.
По материалам www.medicalnewstoday.com
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