Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБоротьба з інфодемією COVID-19: як зменшити шкоду від дезінформації?

Боротьба з інфодемією COVID-19: як зменшити шкоду від дезінформації?

Опубликовано  29.09.2020

Коронавірусна хвороба (COVID-19) — перша пандемія в історії, у якій технології й соціальні мережі використовуються в масовому масштабі для збереження безпеки людей, їх поінформованості та продуктивності. У той же час технології, на які ми покладаємося, щоб підтримувати зв’язок, сприяють і посилюють інфодемію, яка продовжує ставити під загрозу заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією.

Інфодемія — це надлишок інформації як онлайн, так і офлайн. Він включає навмисні спроби поширити неправдиву інформацію, щоб підірвати заходи громадської охорони здоров’я і просувати альтернативні програми окремих груп і осіб. Дезінформація може завдати шкоди фізичному та психічному здоров’ю людей, посилити стигматизацію, погрожувати цінним досягненням у галузі охорони здоров’я, призвести до незадовільного рівня дотримання заходів безпеки, знижуючи їх ефективність і ставлячи під загрозу здатність країн зупинити пандемію.

Дезінформація коштує життя! Без належного рівня довіри і достовірної інформації діагностичні тести не будуть використовуватися, кампанії з імунізації не досягнуть своїх цілей, а вірус буде як і раніше процвітати.

Крім того, дезінформація поляризує громадські дебати з тем, які пов’язані з COVID-19, підсилює розпалювання ненависті, підвищує ризик конфліктів, насильства і порушень прав людини, а також загрожує довгостроковим перспективам розвитку демократії, прав людини і соціальної згуртованості.

Зважаючи на це, у квітні 2020 р. Генеральний секретар ООН розпочав ініціативу ООН з питань комунікацій щодо боротьби з розповсюдженням дезінформації. ООН також опублікувала Настанову із боротьби та протидії ненависті, яка пов’язана із COVID-19 (11 травня 2020 р.).

На Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в травні 2020 р. держави — члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) прийняли резолюцію WHA73.1 про заходи у відповідь на COVID-19.

Резолюція визнає, що боротьба з інфодемією є критично важливою частиною боротьби з пандемією COVID-19. У цій резолюції лунає заклик до держав-членів надавати надійний контент про COVID-19, вживати заходів, присвячених боротьбі з дезінформацією та використовувати цифрові технології. Крім цього, резолюція закликає міжнародні організації боротися з дезінформацією в цифровій сфері, працювати над запобіганням шкідливій ​​кібердіяльності та підтримувати надання громадськості науково обґрунтованих даних.

Оскільки пандемія продовжує створювати невизначеність і тривогу, існує гостра необхідність у більш активних діях, спрямованих на боротьбу з інфодемією, та у створенні скоординованого підходу між державами, багатосторонніми організаціями, громадянським суспільством і всіма іншими учасниками, які несуть відповідальність у боротьбі з дезінформацією.

ВООЗ закликає держави-члени розробити й реалізувати плани, присвячені боротьбі з інфодемією, шляхом сприяння своєчасному поширенню точної інформації, заснованої на фактах і доказах, серед усіх спільнот і, зокрема, груп високого ризику.

ВООЗ наполегливо закликає держави-члени прислухатися до думки своїх громад під час розробки своїх національних планів, а також розширювати можливості громад для вироблення рішень і підвищення стійкості до дезінформації.

ВООЗ також закликає всі інші зацікавлені сторони, включаючи засоби масової інформації та платформи соціальних мереж, дослідників і технічних фахівців, які можуть розробляти і створювати ефективні стратегії та інструменти для реагування на інфодемію, лідерів громадянського суспільства і впливових осіб до співпраці з ООН, з державами-членами і між країнами, а також до подальшого посилення їх дій із поширення точної інформації і запобігання розповсюдженню дезінформації.

За матеріалами who.int

Опубликовано  29.09.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости