Коронавірусна хвороба (COVID-19) — перша пандемія в історії, у якій технології й соціальні мережі використовуються в масовому масштабі для збереження безпеки людей, їх поінформованості та продуктивності. У той же час технології, на які ми покладаємося, щоб підтримувати зв’язок, сприяють і посилюють інфодемію, яка продовжує ставити під загрозу заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією.

Інфодемія — це надлишок інформації як онлайн, так і офлайн. Він включає навмисні спроби поширити неправдиву інформацію, щоб підірвати заходи громадської охорони здоров’я і просувати альтернативні програми окремих груп і осіб. Дезінформація може завдати шкоди фізичному та психічному здоров’ю людей, посилити стигматизацію, погрожувати цінним досягненням у галузі охорони здоров’я, призвести до незадовільного рівня дотримання заходів безпеки, знижуючи їх ефективність і ставлячи під загрозу здатність країн зупинити пандемію.

Дезінформація коштує життя! Без належного рівня довіри і достовірної інформації діагностичні тести не будуть використовуватися, кампанії з імунізації не досягнуть своїх цілей, а вірус буде як і раніше процвітати.

Крім того, дезінформація поляризує громадські дебати з тем, які пов’язані з COVID-19, підсилює розпалювання ненависті, підвищує ризик конфліктів, насильства і порушень прав людини, а також загрожує довгостроковим перспективам розвитку демократії, прав людини і соціальної згуртованості.

Зважаючи на це, у квітні 2020 р. Генеральний секретар ООН розпочав ініціативу ООН з питань комунікацій щодо боротьби з розповсюдженням дезінформації. ООН також опублікувала Настанову із боротьби та протидії ненависті, яка пов’язана із COVID-19 (11 травня 2020 р.).

На Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в травні 2020 р. держави — члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) прийняли резолюцію WHA73.1 про заходи у відповідь на COVID-19.

Резолюція визнає, що боротьба з інфодемією є критично важливою частиною боротьби з пандемією COVID-19. У цій резолюції лунає заклик до держав-членів надавати надійний контент про COVID-19, вживати заходів, присвячених боротьбі з дезінформацією та використовувати цифрові технології. Крім цього, резолюція закликає міжнародні організації боротися з дезінформацією в цифровій сфері, працювати над запобіганням шкідливій ​​кібердіяльності та підтримувати надання громадськості науково обґрунтованих даних.

Оскільки пандемія продовжує створювати невизначеність і тривогу, існує гостра необхідність у більш активних діях, спрямованих на боротьбу з інфодемією, та у створенні скоординованого підходу між державами, багатосторонніми організаціями, громадянським суспільством і всіма іншими учасниками, які несуть відповідальність у боротьбі з дезінформацією.

ВООЗ закликає держави-члени розробити й реалізувати плани, присвячені боротьбі з інфодемією, шляхом сприяння своєчасному поширенню точної інформації, заснованої на фактах і доказах, серед усіх спільнот і, зокрема, груп високого ризику.

ВООЗ наполегливо закликає держави-члени прислухатися до думки своїх громад під час розробки своїх національних планів, а також розширювати можливості громад для вироблення рішень і підвищення стійкості до дезінформації.

ВООЗ також закликає всі інші зацікавлені сторони, включаючи засоби масової інформації та платформи соціальних мереж, дослідників і технічних фахівців, які можуть розробляти і створювати ефективні стратегії та інструменти для реагування на інфодемію, лідерів громадянського суспільства і впливових осіб до співпраці з ООН, з державами-членами і між країнами, а також до подальшого посилення їх дій із поширення точної інформації і запобігання розповсюдженню дезінформації.

За матеріалами who.int