В Европе почти повсеместно не сумели в полной мере воспользоваться возможностями, связанными с отслеживанием контактов для борьбы с распространением инфекции COVID-19. Казалось, что страны, достигшие значительного уменьшения количества выявляемых ежедневно случаев, к примеру, Чехия, проводя противоэпидемиологическую работу в очагах, не допустят нового выраженного увеличения количества заболевших.

Немного не додержали

«Европа слишком рано и слишком быстро ослабила ограничительные меры», — отмечает вирусолог из Ганновера Эб Остерхаус (Ab Osterhaus). Между тем, новые данные о распространении COVID-19 приводят к более целенаправленным мерам контроля. Акцент на гигиене рук исчез, потому что стало ясно, что загрязненные поверхности не играют ведущей роли в распространении инфекции. Весной в некоторых странах были запрещены практически любые виды активного отдыха, а теперь основное внимание уделяется длительному пребыванию в закрытом помещении. «Мы узнали, что общение на свежем воздухе, как правило, приемлемо, всевозможные магазины — это неплохо, если люди носят маски, а общественный транспорт не кажется таким опасным», — говорит ученый из Эдинбургского университета (University of Edinburgh), консультирующий правительство Шотландии, Дэви Шридхар (Devi Sridhar).

Выявлять не контактных, а источник заражения

Эксперты, изучающие распространение COVID-19 на протяжении многих месяцев, в противоэпидемической работе теперь советуют обращать внимание преимущественно не на тех, кого потенциально мог заразить инфицированный, а на источник заражения самого вновь выявленного больного: «проблемные места, людей, обстоятельства». Как свидетельствуют некоторые данные, большинство инфицированных никого не заражают, и лишь каждый 10-й из них (10%) служит источником инфекции — ориентировочно 80% новых случаев.

Кристиан Дростен (Christian Drosten), директор Института вирусологии при университетском комплексе «Charité» в Берлине, настаивает на том, чтобы лица, отслеживающие контакты, тратили больше времени на поиск источника нового случая, чем на его контакты. В конце концов, вполне вероятно, что пациент никого не заразил и не заразит, но, скорее всего, стал частью одного из кластеров инфицирования, поясняет К. Дростен.

С этим согласен Адам Кухарский (Adam Kucharski), специалист по моделированию заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine). «Оглядываясь назад, можно получить непропорционально большую пользу в деле выявления новых инфекций», — подчеркивает он. В недавнем препринте А. Кухарский с коллегами подсчитали, что «обратное (с момента заражения) отслеживание контактов» может предотвратить вдвое большее количество инфекций, чем отслеживание контактов после инфицирования с целью поиска потенциально заразившихся. Опыт Южной Кореи, где кластеры в церквях спровоцировали эпидемию на раннем этапе, подтвердил ценность этого подхода, отмечает биостатистик из Университета Флориды (University of Florida) Натали Дин (Natalie Dean).

Ценность шведской модели

Лучшее понимание предпосылок формирования кластеров позволит применять более целенаправленные меры контроля распространения инфекции. Будет ли их достаточно для обуздания новой волны инфекции? Кристиан Альтхаус (Christian Althaus) из Бернского университета (University of Bern) считает, что локальных ограничений, скорее всего, окажется недостаточно, но вместо полных запретов будет целесообразно применять некое подобие шведской модели, когда людей поощряли работать из дома, большие собрания запрещали, оставляя при этом магазины и рестораны открытыми.

По материалам sciencemag.org; dw.com