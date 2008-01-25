В недавнем исследовании показана связь между коинфицированием вирусами герпеса и ветряной оспы и риском развития болезни Альцгеймера. Исследование было проведено на базе Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс (Tufts University in Medford, Massachusetts).

Вирус ветряной оспы (Varicella zoster virus) — это вирус, который вызывает ветряную оспу и может обусловливать развитие опоясывающего лишая у взрослых, переболевших ранее ветряной оспой.

Автор исследования профессор Дэвид Каплан (David Kaplan) объяснил, что более 95% взрослых перенесли ветряную оспу. После перенесенного заболевания вирус остается в организме пожизненно.

Соавтор доктор Рут Ицхаки (Ruth Itzhaki), приглашенный профессор Оксфордского университета (Oxford University) и почетный профессор Манчестерского университета (Manchester University), подчеркнул, что иммуносупрессия, а также физиологическое ослабление иммунной системы в пожилом возрасте — факторы риска развития опоясывающего лишая. При этом он объяснил, что в новом исследовании показана связь между инфицированием вирусом ветряной оспы и риском развития болезни Альцгеймера. В то же время на сегодня механизмы развития этой связи остаются неясными.

Вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) также является широко распространенным вирусом, им инфицированы 50–80% взрослых американцев. Предположительно, при развитии опоясывающего лишая вирус ветряной оспы реактивирует ВПГ-1. Также реактивации ВПГ-1 из латентного состояния могут обусловливать стрессы, сопутствующие заболевания, иммуносупрессия, ультрафиолетовое излучение.

Р. Ицхаки отметил, что ранее в исследованиях было показано, что инфекционные заболевания в целом повышают риск развития болезни Альцгеймера. По его мнению, профилактика инфекционных болезней способствует снижению риска развития данной патологии. Р. Ицхаки подчеркнул, что болезнь Альцгеймера является многофакторной, в то же время ВПГ-1 — одна из причин ее развития.

Для изучения взаимодействия вируса ветряной оспы и ВПГ-1 исследователи применяли трехмерную модель ткани головного мозга, полученную из стволовых клеток. Было показано, что при инфицировании ткани головного мозга ВПГ-1 не возникали характерные для болезни Альцгеймера амилоидные бляшки или отложения тау-белка, функциональность нейронов также осталась неизменной. Однако при коинфицировании мозговой ткани вирусом ветряной оспы и ВПГ-1 наблюдалось повышенное отложение амилоида и тау-белка, а также замедление проведения электрических сигналов от нейронов.

Исследование опубликовано в журнале «The Journal of Alzheimer’s Disease».

Доктор Тарик Паскоал (Tharick Pascoal), доцент кафедры психиатрии и неврологии Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh School of Medicine), не участвовал в исследовании, но, по его мнению, это исследование дополняет совокупность доказательств того, что ВПГ-1 может приводить к развитию нейровоспаления, которое связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. При этом такое воспаление повышает вероятность возникновения данной патологии независимо от отложения патологического тау-белка и амилоида. Т. Паскоал высказал предположение, что и другие вирусы, включая COVID-19, могут повышать риск развития болезни Альцгеймера.

При этом авторы исследования отметили, что коронавирусная инфекция COVID-19 может способствовать реактивации вируса ветряной оспы и ВПГ-1.

По материалам www.medicalnewstoday.com