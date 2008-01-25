Боль при оральном мукозите: фокус на габапентин

Оральный мукозит — одно из наиболее часто регистрируемых осложнений лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Он характеризуется развитием воспаления, отека, изъязвлений слизистой оболочки ротовой полости и выраженным болевым синдромом. В тяжелых случаях пациентам приходится устанавливать назогастральный зонд, поскольку они не могут принимать пищу вследствие выраженной боли. По оценкам экспертов, около 50% пациентов, получавших лучевую терапию при раке ротоглотки, требуется применение опиоидов для купирования болевого синдрома при оральном мукозите.

Сегодня не разработана оптимальная стратегия симптоматической терапии при боли у данной категории больных.

В недавнее исследование были включены пациенты с оральным мукозитом, развившимся на фоне лучевой терапии. Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале «JAMA Network Open». Так, в исследовании было показано, что высокие дозы габапентина позволяют отсрочить необходимость в применении опиоидных анальгетиков для симптоматического лечения при боли у пациентов с оральным мукозитом, развившимся на фоне лучевой терапии. Кроме того, на фоне применения высоких доз габапентина пациентам реже устанавливали назогастральный зонд для энтерального питания. В исследовании была отмечена хорошая переносимость терапии данным препаратом.

Сунг Джун Ма (Sung Jun Ma), доктор медицинских наук из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало (Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo), штат Нью-Йорк, с коллегами провели вторичный анализ двух клинических исследований. Всего были проанализированы данные 92 пациентов, получавших комплексную химиолучевую терапию по поводу неметастатического плоскоклеточного рака головы и шеи и профилактически (до развития выраженного болевого синдрома) принимавших габапентин перорально. Пациенты были разделены на 3 группы. Участники 1-й группы получали габапентин в дозе 900 мг в сутки, 2-й — 2700 мг и 3-й — 3600 мг в сутки.

Для анализа данных была применена модель многовариантных конкурирующих рисков. В исследовании было показано, что время до первого применения опиоидов для дополнительного обезболивания было максимальным в группе, получавшей в сутки 3600 мг исследуемого препарата. Кроме того, в 3-й группе наблюдалась наименьшая по сравнению с другими группами доля пациентов, которым потребовалось дополнительное применение опиоидных анальгетиков. Так, в 1-й группе опиоидные анальгетики были назначены 37,5% пациентов, во 2-й группе — 61,3%, а в 3-й — 93,1% пациентов соответственно.

Сегодня в онкологическом центре Розуэлл-Парк применение габапентина в дозе 3600 мг в сутки включено в стандартную схему лечения больных с данной патологией. Однако авторы исследования подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований применения габапентина для симптоматической терапии при боли в онкологии.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.jamanetwork.com/journals