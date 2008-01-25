Бисакодил: вопросы и ответы

Бисакодил — производное дифенилметана со слабительным эффектом. В щелочной среде кишечника бисакодил метаболизируется бактериальными ферментами до активного соединения дифенола. Дифенол стимулирует перистальтику толстой кишки за счет раздражения рецепторов энтероцитов и непосредственной стимуляции моторных нервных окончаний в слизистом и подслизистом нервных сплетениях.

Какой эффект оказывает бисакодил?

Под влиянием препарата возрастает осмотическое давление в просвете кишечника, уменьшается всасывание воды и электролитов. Вследствие этого отмечается смягчение и увеличение объема каловых масс, стимуляция перистальтики, облегчение акта дефекации.

Какие формы выпуска бисакодила существуют?

Бисакодил выпускается в форме таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой (5 мг), а также в форме суппозиториев ректальных (10 мг).

Каковы показания к применению бисакодила?

Основным показанием к применению бисакодила является кратковременное симптоматическое лечение при запоре. Также можно использовать препарат для облегчения акта дефекации при таких заболеваниях, как геморрой, анальные фистулы или трещины. В некоторых случаях можно применять бисакодил для очистки кишечника перед диагностическими манипуляциями (в качестве альтернативы очистительной клизме).

Как принимать таблетки бисакодила при запоре?

Обычно рекомендуется принимать бисакодил внутрь перед сном и запивать стаканом воды.

Можно ли принимать бисакодил на голодный желудок?

Бисакодил можно принимать независимо от приема пищи, однако рекомендуется запивать достаточным количеством воды.

Как применять бисакодил в форме суппозиториев ректальных?

Для симптоматического лечения при запоре суппозитории бисакодила применяют 1 раз в сутки, обычно утром.

Какой эффект будет при приеме нескольких таблеток бисакодила?

Не следует превышать рекомендованную дозу бисакодила, так как передозировка может сопровождаться диареей, кишечными спазмами и значительной потерей электролитов.

Когда противопоказан бисакодил?

Противопоказано применять бисакодил при:

острой хирургической патологии (кишечная непроходимость, острый аппендицит, перитонит, болезнь Крона и т.д.);

тяжелом обезвоживании;

острых проктологических заболеваниях (язвенный проктит).

Как быстро действует бисакодил?

Для проявления лечебного эффекта после приема бисакодила в таблетках должно пройти 8–12 ч. Суппозитории обычно действуют в течение 1–2 ч.

Сколько дней подряд можно применять бисакодил?

Рекомендуется применять бисакодил кратковременно — однократно или курсом не более 7 дней.

Как вывести бисакодил из организма?

Бисакодил практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, поэтому потребности в его выведении нет — препарат выделяется естественным путем при дефекации. Остаточные явления (усиление кишечной секреции и перистальтики) постепенно угасают после дефекации.