Бисакодил: вопросы и ответы
Бисакодил — производное дифенилметана со слабительным эффектом. В щелочной среде кишечника бисакодил метаболизируется бактериальными ферментами до активного соединения дифенола. Дифенол стимулирует перистальтику толстой кишки за счет раздражения рецепторов энтероцитов и непосредственной стимуляции моторных нервных окончаний в слизистом и подслизистом нервных сплетениях.
Какой эффект оказывает бисакодил?
Под влиянием препарата возрастает осмотическое давление в просвете кишечника, уменьшается всасывание воды и электролитов. Вследствие этого отмечается смягчение и увеличение объема каловых масс, стимуляция перистальтики, облегчение акта дефекации.
Какие формы выпуска бисакодила существуют?
Бисакодил выпускается в форме таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой (5 мг), а также в форме суппозиториев ректальных (10 мг).
Каковы показания к применению бисакодила?
Основным показанием к применению бисакодила является кратковременное симптоматическое лечение при запоре. Также можно использовать препарат для облегчения акта дефекации при таких заболеваниях, как геморрой, анальные фистулы или трещины. В некоторых случаях можно применять бисакодил для очистки кишечника перед диагностическими манипуляциями (в качестве альтернативы очистительной клизме).
Как принимать таблетки бисакодила при запоре?
Обычно рекомендуется принимать бисакодил внутрь перед сном и запивать стаканом воды.
Можно ли принимать бисакодил на голодный желудок?
Бисакодил можно принимать независимо от приема пищи, однако рекомендуется запивать достаточным количеством воды.
Как применять бисакодил в форме суппозиториев ректальных?
Для симптоматического лечения при запоре суппозитории бисакодила применяют 1 раз в сутки, обычно утром.
Какой эффект будет при приеме нескольких таблеток бисакодила?
Не следует превышать рекомендованную дозу бисакодила, так как передозировка может сопровождаться диареей, кишечными спазмами и значительной потерей электролитов.
Когда противопоказан бисакодил?
Противопоказано применять бисакодил при:
- острой хирургической патологии (кишечная непроходимость, острый аппендицит, перитонит, болезнь Крона и т.д.);
- тяжелом обезвоживании;
- острых проктологических заболеваниях (язвенный проктит).
Как быстро действует бисакодил?
Для проявления лечебного эффекта после приема бисакодила в таблетках должно пройти 8–12 ч. Суппозитории обычно действуют в течение 1–2 ч.
Сколько дней подряд можно применять бисакодил?
Рекомендуется применять бисакодил кратковременно — однократно или курсом не более 7 дней.
Как вывести бисакодил из организма?
Бисакодил практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, поэтому потребности в его выведении нет — препарат выделяется естественным путем при дефекации. Остаточные явления (усиление кишечной секреции и перистальтики) постепенно угасают после дефекации.
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