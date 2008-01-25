Безопасно ли сочетанное применение ингибиторов ФДЭ-5 и нитратов?
Было проведено исследование, целью которого была оценка частоты применения ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5) на фоне регулярного приема препаратов, предназначенных для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, в частности нитратов. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) предупреждают, что препараты этой группы, применяемые при эректильной дисфункции, противопоказано назначать сочетанно с нитратами из-за риска сердечно-сосудистых осложнений.
Ведущий автор исследования Андерс Холт (Anders Holt) из Копенгагенского Университетского Госпиталя Херлев и Гентофте (Copenhagen University Hospital Herlev–Gentofte), сообщил, что в небольших рандомизированных фармакологических исследованиях было зафиксировано усиленное снижение артериального давления (АД) во время контролируемого сочетанного применения нитратов и ингибиторов ФДЭ-5. Потенциально это повышает риск сосудистых ишемических осложнений, включая инфаркт миокарда и инсульт. Но, как отмечают исследователи, сегодня недостаточно реальных данных, демонстрирующих, что сочетанное применение обеих групп препаратов повышает такую вероятность.
Поэтому для устранения этого информационного пробела А. Холт и его коллеги провели ретроспективное исследование с участием 249 541 датского мужчины с ишемической болезнью сердца. В общей популяции в период 2000–2018 г. частота назначения ингибиторов ФДЭ-5 увеличилась в 10 раз, с 3,1 до 30,9 назначений на 100 человек в год. В подгруппе из 42 073 пациентов, постоянно принимавших пероральные органические нитраты, частота назначения ингибиторов ФДЭ-5 увеличилась с 0,9 до 19,7 назначений на 100 человек в год.
Несмотря на этот всплеск сочетанного применения препаратов, исследователи не наблюдали значительного повышения ни одного из двух основных показателей сердечно-сосудистых осложнений. Первый показатель включал ишемический инсульт, шок, остановку сердца, инфаркт миокарда. Второй — нежелательные явления, связанные с приемом препаратов, стенокардию или обмороки.
А. Холт предположил, что для таких результатов есть несколько объяснений. Во-первых, наблюдаемое снижение АД может не вызывать симптомов, из-за которых пациенты обращаются в больницу. Результаты фармакологических исследований продемонстрировали, что снижение АД может и не привести к реальному риску сердечно-сосудистых осложнений. Во-вторых, больные могут быть хорошо информированы и следовать рекомендациям, которые дал лечащий врач. Например, пациенты знают о рекомендуемой паузе в лечении нитратами перед применением ингибитора ФДЭ-5 и придерживаются их. В-третьих, нитраты обычно принимают утром и при этом существует тенденция принимать ингибиторы ФДЭ-5 вечером. За это время нитраты могут метаболизироваться до такой степени, что синергетическое взаимодействие будет незначительным.
Таким образом, одновременное применение ингибиторов ФДЭ-5 и нитратов по-прежнему противопоказано из-за доказанного снижения АД. Однако, возможно, врачи могут разрешить сочетанный прием, если пациенты будут адекватно информированы об особенностях режима применения этих препаратов.
По материалам www.medscape.com
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